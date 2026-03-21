Fransa, Rus "gölge filosuna" ait olduğu şüphesiyle bir gemiyi durdurdu

21 Mart 2026, Cumartesi 12:34
Fransız Donanmasının, bu sabah Akdeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphe edilen gemiyi durdurduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransız Donanması, bu sabah Akdeniz'de gölge filonun bir yeni gemisi olan Deyna'yı durdurdu." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki saldırıların, Fransa'yı Kiev'e desteğinden alıkoymayacağını vurgulayan Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini hatırlattı.

Macron, "Uluslararası yaptırımları delen ve deniz hukukunu ihlal eden bu gemiler, savaş vurguncularıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gemilerin "kar elde etmeye ve Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmeye" çalıştığını savunan Macron, bu duruma izin vermeyeceklerini vurguladı.

Fransa Akdeniz Bölgesi Deniz Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Fransız Donanmasının durdurduğu Mozambik bandıralı geminin Rusya'nın Murmansk kentinden geldiğini aktarıldı.

Açıklamada, sahte bandıra taşıdığından şüphe edildiği için Fransız Donanmasının söz konusu gemiye müdahalede bulunduğu kaydedilirken, burada incelenen belgelerin bandıranın mevzuata uygunluğu konusunda şüpheleri doğruladığı dile getirildi.

Marsilya Cumhuriyet Savcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine geminin rotasından saptırılarak Fransız Donanması eşliğinde bir demirleme noktasına götürülmekte olduğu kaydedildi.

Fransa yerel basınında yer alan haberlerde, Fransız Donanması tarafından durdurulan geminin, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

