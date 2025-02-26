İnsan kalbi tahribatlara nasıl direnir?- 3

Caner Kutlu, İslam Yaşar & XYZ Din - Bilim - Sanat #12

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde misafirimiz İslam Yaşar.

'Kudüs: Herkesin Davası' konulu videomuzun üçüncü bölümü şimdi yayında. Yeni bölümde, dünyada meydana gelen negatif hadiseleri nasıl değerlendirmemiz gerektiği üzerine konuştuk.

Halihazırda yaşanan ve insanları derinden etkileyen başta Filistin meselesi olmak üzere bütün bu elîm hadiselere nasıl bir nazarla bakmamız gerektiğini Bediüzzaman'ın perspektifinden değerlendirdik.

Yakın zamanda 'Kudüs Dâvâsı Filistin Meselesi' adlı kitabı yayınlanan İslam Yaşar'ın bu konudaki fikirlerinden istifade ettik ve sizin de istifadenize sunuyoruz.

İyi seyirler.