Gazze'de yakın zamanda "kesin bir sonuç" beklemediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki süreçle ilgili "birkaç hafta içinde kesin bir sonuç olabileceği" yönündeki sözlerinden geri adım atarak, "Kesin bir şey yok, bu durum uzun zamandır devam ediyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Gazze'deki insani krizle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Trump, dün yaptığı ve Gazze'de birkaç hafta içinde kesin bir sonucun ortaya çıkabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, bu konuda kesin bir şey beklemenin pek mümkün olmadığını söyledi.

ABD Başkanı, "Kesin bir şey yok, bu durum uzun zamandır devam ediyor. Burada binlerce yıldan bahsediyoruz. Oradaki durum kesin bir şey olmadan devam ediyor. Umarım hem Gazze'deki hem de Rusya ile Ukrayna'daki sorunlar çok çabuk çözülür." değerlendirmesini yaptı.

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun çok kötü olduğuna işaret ederek "Bence önümüzdeki 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor, çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar, ancak bu sona ermek zorunda." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Rusya'ya "anlaşma olmazsa ekonomik yaptırım" uyarısını yineledi

Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda barış anlaşması yapılmasını çok istediğini söyleyen Trump, bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Trump'tan Rusya'ya: "Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık"

ABD Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Putin'in Zelenskiy'i "meşru görmediği için" onunla anlaşma imzalamayacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, "Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık." yanıtını verdi.

Trump, "Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Evet bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum." değerlendirmesini yaparak, Moskova'ya ekonomik yaptırımlar konusundaki açıklamalarını yineledi.

"Zelenskiy de tam olarak masum değil"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de "tam olarak masum olmadığını" savunan Trump, Ukrayna'nın kendinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesinin zaten en başta "yanlış" olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, hem eski Başkan Joe Biden'a hem de Zelenskiy'e şu sözlerle yüklendi:

"Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. 'Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz' diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin."

Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almalı

Öte yandan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kabine toplantısında söz aldığı bölümde, ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Trump'ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunan Witkoff'un sözleri salonda alkış aldı.

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğunu belirten Witkoff, "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.