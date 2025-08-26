"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt - ''İ’lâ-yı Kelimetullah’ın Anadolu’daki İlk Büyük Adımı''

26 Ağustos 2025, Salı 17:00
MALAZGİRT ZAFERİ, TÜRK VE DÜNYA TARİHİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ÖNEMLİ OLAYLARDANDIR. ANADOLU’NUN KAPILARI TÜRKLERE TAMAMEN AÇILMIŞ, İSLÂM DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEME ZEMİN HAZIRLANMIŞTIR.

1071 Malazgirt Zaferi, yalnızca bir askerî başarı değil, aynı zamanda bir kader çizgisinin tecellîsidir. Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle "bin seneden beri İslâmiyetin bayraktarlığını" yapan ve "i'lâ-yı kelimetullah için farz-ı kifaye-i cihadı" deruhde eden Türk millletine Anadolu'nın kapılarının açıldığı bu tarihî kırılma anı, İslam’ın izzetini yükseltme dâvâsının kudsî bir işareti olmuştur. Bu zafer, Anadolu’nun kapılarını açmakla kalmamış; imanın, adaletin ve tevhid nurunun yayılmasına da vesile olmuştur.

Üstad Bediüzzaman’ın eserlerinde sıkça vurguladığı “cihad-ı manevî” hakikati, Malazgirt’te maddî cihadın zaferiyle başlamış ve asırlar boyu sürecek bir iman mücadelesine kapı aralamıştır. O gün atılan adım, bu toprakların yalnız Türklerin vatanı değil, İslamiyet’in bayraktarlık merkezi olmasının da temelini atmıştır. Bugün Malazgirt’i anmak, yalnızca geçmiş bir zaferi hatırlamak değil; imanla yoğrulmuş bir milletin kaderini, istikbalini ve “İ’lâ-yı Kelimetullah” dâvâsını yeniden idrak etmektir.

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biridir

Savaş, 26 Ağustos 1071’de Ahlat ve Malazgirt arasında o zamanki adıyla Rahve ovasında, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında  gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan komutasındaki 50 bin kişi, Bizans İmparatoru Diyojen komutasındaki 200 bin kişiyi Malazgirt Ovası’nda yenmiştir.

Sultan Alparslan Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes’i (Romen Diyojen) esir etmiştir. Sayıca Bizans ordusunun, Büyük Selçuklu ordusundan yaklaşık 4 kat fazla olmasına rağmen, elde edilen zafer; başarının sayı çokluğunda olmadığını gözler önüne sermiştir. 

Bu zaferin elde edilmesi, dünya tarihini değiştiren önemli olaylardandır. Selçukluların Malazgirt Savaşı’nı kazanması, İslâm tarihi açısından belirleyici bir önem arz etmektedir. Bir bakıma, Türklerin İslâm dünyası üzerindeki hâmilik durumu bir anlamda tescil edilmiş oldu. 

Anadolu, 1071 Malazgirt Zaferiyle İslâmlaşmış, 1453’te İstanbul’un fethiyle birlikte Bizans’a son darbe vurulmuştur. 1071 tarihinde Bizans yine dünyanın en güçlü ve köklü medeniyetlerinden birisidir; çünkü ‘Yeni Roma’ olarak yoluna devam etmektedir. Bizans tabiri o devirlerde ne Bizanslılar ne de Selçuklular tarafından kullanılmamaktadır. Bizanslılar kendi devletlerine Roma, Müslümanlar ise Rum demektedir. Bizans diyarı için ise Rum diyarı denilmekteydi. Rumî lakabı buradan gelir.

Malazgirt Savaşının sebepleri

1-  Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı Tuğrul Bey ile ikinci hükümdarı Alpaslan’ın devlet politikası haline getirdikleri Anadolu’ya sürekli baskın yapmaları.

2- Selçukluların, göçebe halinde yaşayan Oğuzları Anadolu’ya yönlendirip yerleşik hale getirmek istemesi.

3- Bizans İmparatorluğunun, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini istememesi, onları Anadolu’dan çıkararak İslâm dünyası üstünde egemenlik kurmak istemeleri.

4- Türklerin Anadolu’ya yerleşmek istemeleri ve yurt olarak görmeleri.

5- Bizanslıların Pasinler Savaşında aldığı yenilginin acısını çıkarmak istemeleri.

Malazgirt Savaşı nasıl kazanıldı?

Türklerde “Turan Taktiği” bulunuyordu. At üzerinde müthiş becerileri bulunan akıncılar, savaşta Bizans askerlerine karşı seri taktiklerle başarı elde etmişti. Bizans ordusunun içinde henüz Müslüman olmamış Peçenek ve Oğuzlar da bulunuyordu. Savaş sırasında bunlar Türklerin tarafına geçerek, savaşın seyrini değiştirmişlerdir.

Zaferin neticesi

Bu zaferle birlikte, Türkler, büyük direnişlerle karşılaşmadan Anadolu içlerine akmaya başladılar. Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlediler. Yurt amacıyla fethettikleri topraklarda Saltuklu, Mengücüklü, Danişmendli, Dilmaçoğulları, Ahlatşahlar, Yinaloğulları, Çubukoğulları ve Artuklu devletlerini kurdular. Malazgirt’le birlikte kapıları sonuna kadar açılan Anadolu, Osmanlı Devleti zamanında tam olarak fethedilmiş oldu.

İstanbul - Mehtap Y. Yükselten

 

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz

    Son sözü hakem kurulu söyledi - Memur ve emekli zam oranları belli oldu

    Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt - ''İ’lâ-yı Kelimetullah’ın Anadolu’daki İlk Büyük Adımı''

    DSÖ: İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesi "felaketin de ötesinde" olur!

    Macron için azil süreci başlayabilir

    4 'asfalt zorbası' yakalandı

    İstanbul'daki rahmete hasret kalan barajlarda son durum?

    Avukat Nusret Yılmaz İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı

    İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmalarında 3. gün

    Devlette tasarruf lafta kaldı - Vergide de adalet yok

    Arizona'da kum fırtınası nedeniyle devasa toz bulutu oluştu

    Norveç, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarını da sonlandırdı

    Reuters ve AP, gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeli

    Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşünüyor

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

    Erbakan: İmtiyazlı azınlık servetine servet katıyor

    İspanya'da 411 bin, Portekiz'de 250 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül oldu

    Mark Ruffalo'dan Trump'a: Savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, Gazze için bir şeyler yap!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!
    Genel

    Norveç, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarını da sonlandırdı
    Genel

    Reuters ve AP, gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeli
    Genel

    Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşünüyor
    Genel

    İsmet Koyu Ağabeyin ardından
    Genel

    4 'asfalt zorbası' yakalandı
    Genel

    Arizona'da kum fırtınası nedeniyle devasa toz bulutu oluştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.