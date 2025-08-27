"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Dağıstan'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

27 Ağustos 2025, Çarşamba 09:03
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ria haber ajansına göre, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin 12 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Deprem, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da hissedilirken ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

AA

Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ordusuyla işbirliği yapan Microsoft'a tepkiler devam ediyor

    Fenerbahçe kazanırsa 16 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde olacak

    Balıkesir'de bir deprem daha

    Çakmak Barajı Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak

    Antalya'da iki depoda yangın çıktı

    Mardin'de halk otobüsü tır ile çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

    "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"

    "Hizbullah silahını teslim edince İsrail Lübnan'dan çekilecek"

    Gazze'de yakın zamanda "kesin bir sonuç" beklemediğini söyledi

    BMGK'de Gazze konusunda adım atılamamasından ABD'yi sorumlu tuttu

    Dağıstan'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

    Kadıköy'de gemide çıkan yangın söndürüldü

    Balıkesir Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz

    Son sözü hakem kurulu söyledi - Memur ve emekli zam oranları belli oldu

    Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt - ''İ’lâ-yı Kelimetullah’ın Anadolu’daki İlk Büyük Adımı''

    DSÖ: İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesi "felaketin de ötesinde" olur!

    Macron için azil süreci başlayabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Mardin'de halk otobüsü tır ile çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
    Genel

    Dağıstan'da Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Çakmak Barajı Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak
    Genel

    Balıkesir'de bir deprem daha
    Genel

    "Hizbullah silahını teslim edince İsrail Lübnan'dan çekilecek"
    Genel

    "Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"
    Genel

    Antalya'da iki depoda yangın çıktı
    Genel

    BMGK'de Gazze konusunda adım atılamamasından ABD'yi sorumlu tuttu
    Genel

    Gazze'de yakın zamanda "kesin bir sonuç" beklemediğini söyledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.