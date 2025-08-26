"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz

26 Ağustos 2025, Salı 18:52
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlıktan, İsrail'in Suriye'de kapsamını genişlettiği askeri saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

 

"İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye'de ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaları doğrudan hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının sağlanması ve Suriye hükümetinin ülkede barış ve huzur ortamını hakim kılması için verilen desteğin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz

    Son sözü hakem kurulu söyledi - Memur ve emekli zam oranları belli oldu

    Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt - ''İ’lâ-yı Kelimetullah’ın Anadolu’daki İlk Büyük Adımı''

    DSÖ: İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesi "felaketin de ötesinde" olur!

    Macron için azil süreci başlayabilir

    4 'asfalt zorbası' yakalandı

    İstanbul'daki rahmete hasret kalan barajlarda son durum?

    Avukat Nusret Yılmaz İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı

    İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmalarında 3. gün

    Devlette tasarruf lafta kaldı - Vergide de adalet yok

    Arizona'da kum fırtınası nedeniyle devasa toz bulutu oluştu

    Norveç, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarını da sonlandırdı

    Reuters ve AP, gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeli

    Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşünüyor

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

    Erbakan: İmtiyazlı azınlık servetine servet katıyor

    İspanya'da 411 bin, Portekiz'de 250 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül oldu

    Mark Ruffalo'dan Trump'a: Savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, Gazze için bir şeyler yap!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!
    Genel

    Norveç, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarını da sonlandırdı
    Genel

    Reuters ve AP, gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeli
    Genel

    Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşünüyor
    Genel

    İsmet Koyu Ağabeyin ardından
    Genel

    4 'asfalt zorbası' yakalandı
    Genel

    Arizona'da kum fırtınası nedeniyle devasa toz bulutu oluştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.