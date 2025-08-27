"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

Güney Kore'de ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımı yasaklandı

27 Ağustos 2025, Çarşamba 15:15
Güney Kore'de meclis, okullarda ders saatlerinde cep telefonu ve akıllı cihaz kullanımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada hazır bulunan 163 üyenin 115’i yasa tasarısı lehinde oy kullandı.

Yeni yasaya göre öğrenciler ders saatlerinde cep telefonlarını ve akıllı cihazlarını kullanamayacak, engelli öğrenciler ve özel eğitim ihtiyacı olanlar ile acil durumlarda kullanım istisnası tanınacak.

Yasa, 2026 yılının Mart ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren yürürlüğe girecek.

Ülkede, milletvekilleri, veliler ve öğretmenler, akıllı telefon kullanımının öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkilediğini ve ders çalışmaya ayırabilecekleri zamanı azalttığını savunuyor.

Muhalefetteki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Cho Jung-hun, yasa tasarısını sunarken yaptığı konuşmada, "Öğrencilerin beyin gelişimi ve duygusal olgunluğu üzerinde akıllı telefon bağımlılığının son derece zararlı etkilerine dair ciddi bilimsel ve tıbbi kanıtlar mevcut." dedi.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık dörtte biri telefonlarına aşırı bağımlı yaşıyor. Bu oran, 10-19 yaş aralığında yüzde 43’e çıkarken araştırmalara göre gençlerin üçte birinden fazlası, sosyal medyada geçirdikleri zamanı kontrol etmekte zorlanıyor.

Güney Kore, telefon yasağını kanunlaştırırken, Fransa, Finlandiya, İtalya, Hollanda ve Çin'de de çeşitli düzeylerde öğrencilerin telefon kullanımına kısıtlamalar getirilmişti.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

