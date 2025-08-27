Çakmak Barajı Meriç Nehri'nden getirilecek suyla doldurulacak

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Çakmak köyünde inşa edilen, 176 milyon metreküp depolama hacmine sahip Çakmak Barajı’nın havzası, Meriç Nehri’nden getirilecek suyla doldurulacak.

Baraja ismini veren köyde yapımı tamamlanan iletim kanalları sayesinde kış aylarında nehrin debisinin yükselmesiyle birlikte su pompa istasyonuna aktarılacak. Buradan yönlendirilecek su baraj rezervuarında toplanacak. Tamamlandığında 164 bin 530 dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sağlayacak Çakmak Barajı’nın birinci etap kapsamında yıl sonuna kadar 77 bin 520 dekar tarım arazisi sulanabilir hale gelecek. Baraj tamamlandığında bölge çiftçisinin üretim kapasitesi artacak, modern sulama sistemleriyle su daha etkin kullanılacak. AA

