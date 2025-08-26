Son sözü hakem kurulu söyledi - Memur ve emekli zam oranları belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026 ve 2027 yıllarında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını karara bağladı.

Toplantıda, kamu işvereni temsilcileri, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti. Kurul, bu teklifi kabul ederek, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi. İlave ödemeden faydalanmayan hizmet sınıflarına yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı. Yabancı dil tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Kamuda görevli özel güvenlik personeline bayram mesailerinde günlük 307 TL ödeme kararı alındı. Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine ise yüzde 10 artış yapıldı. Toplu sözleşme kapsamında uzlaşılan 58 madde oy birliğiyle kabul edilirken, kurul kararlarına itiraz hakkı bulunmuyor.

