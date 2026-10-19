Fuarlar ve kitaplarla açılan gönül kapıları

Son haftalarda 16. Antalya Kitap Fuarı ve Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yaşadığımız tablolar ile 16-25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde devam eden 13. Konya Kitap Günleri Fuarı heyecanı, sahada olmanın ne kadar hayatî bir vazife olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Fuarlarda kurulan her Yeni Asya Neşriyat standı, içinde birbirini tamamlayan pek çok iletişim kanalını aynı anda barındırıyor:

Standımızda teşhir edilen Kur’ân-ı Kerîm’in, mealinin, Peygamber Efendimizin (asm) hayatına dair eserlerin ve Risale-i Nur Külliyatı’nın önünden geçen gençlerin durup birkaç satır okuması bile başlı başına bir tebliğ vesilesi oluyor. Bediüzzaman Said Nursî’yi ve Risale-i Nur’u ilk kez duyan gençlerin özellikle Gençlik Rehberi’ne yönelmesi, Rusça Risale-i Nur soran ziyaretçiler ve Özbek kökenli okurların ilgisi, fuarların ne kadar geniş bir muhatap kitlesine kapı araladığını gösteriyor.

Çocuklu ailelerin evlatları için değerleriyle buluşturan, muhtevası dolu yayınlar araması fuarların en ümitvar manzaralarından biridir. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 46 yıllık istikrarlı çizgisiyle çocukları bir değer olarak gören Can Kardeş yayınlarımızın gördüğü teveccüh okurlarla buluşmanın en güzel örneğidir. Antalya’da ağlayarak standımıza gelen küçük Ahmet’in bir Can Kardeş balonu, hediye kitaplar ve imzalı bir eserle gözyaşlarının sevince dönüşmesi gibi; uzatılan bir balon, verilen bir kitap veya ışıklı bir anahtarlık çocukların kalbinde ileride onları yeniden hakikate yöneltecek unutulmaz birer hatıraya dönüşüyor.

Boynundaki Ayetü’l-Kürsî kolyesini tutarak “Ben bu standa geldiysem bir hikmeti var” diyen bir hanımefendiyle başlayan sohbetin sosyal medya takipleşmesiyle kalıcı bir dostluğa dönüşmesi; babası Rusya esaretinde Üstad Bediüzzaman’ın yanında bulunmuş bir ziyaretçinin kızının yanında “Bu grup Risale-i Nur’u çok güzel okuyor ve hayatlarına geçiriyorlar” diyerek hatıralarını paylaşması; tanışılan hanım ve genç talebelere Nur sohbetlerinin adreslerinin verilmesi, fuarların çok boyutu iletişim gücünü ortaya koyuyor.

Temsilciliklerimizin bütün kitap fuarlarına katılmasının önemi

Bu noktada bütün il ve ilçe temsilciliklerimizin, kendi bölgelerinde düzenlenen yerel veya ulusal kitap fuarlarının tamamına katılma gayreti içinde olması büyük önem taşıyor.

Bize düşen, Türkiye’nin dört bir yanındaki bütün kitap fuarlarında bu tohumları ihlâsla ekmek ve neticeyi Allah’a bırakmaktır.

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Yeni Asya TV’de bu hafta

XYZ (#112) – “Yeni bir tefsir arayışlarında: Yapay zekâ ve yeni imkânlar”: Din ilimleri ile fen bilimlerinin mezc edilmesinde uzman yapay zekâ ajanlarının sağlayacağı imkânlar, ilmî istibdadın ve katı hiyerarşilerin aşılması, ehl-i tahkik bir üst denetim heyetinin vazgeçilmezliği ile geleceğin dinamik, çok dilli ve her idrak seviyesine hitap edebilen tefsir ufku konuşuluyor. Programı izlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=05vGzNIJVZY

Yarının Gündemi (#5) – “Aklın bir yolu: Bediüzzaman’ın Muhakemat (Unsuru’l-Belâgat) eserindeki üslup yaklaşımından, Harîrî’nin Makâmât’ından, Peygamber Efendimizin (asm) “mizah da olsa hakikati ifade eden” nebevî ölçüsünden, Hz. İbrahim kıssasından ve Nasreddin Hoca nüktelerinden hareketle mizahın hakikatle bağı ele alınıyor. Hız ve tüketim çağında dilin sıkışması ve kabalaşması karşısında; edep, ahlâk ve estetik sınırları içinde, muhatabı incitmeden hakikati zarafetle anlatmanın bir yolu olarak mizahın önemi üzerinde duruluyor. Programı izlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=sZMaL5-3mN4



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