Altı ayın muhasebesi ve yeni hedeflerimiz

Temsilciler Toplantısı 7 Kasım’da

Yeni Asya Medya Grubu temsilciler toplantısı önümüzdeki hafta sonu 7 Kasım’da Güneşlideki tesislerimizde yapılacak.

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Bahar dönemi Temsilciler toplantımızın ardından geçen altı aylık dönemi değerlendirmek, yapılan çalışmaları paylaşmak ve önümüzdeki dönemin hedeflerini birlikte belirlemek üzere yeniden bir araya geliyoruz.

Yeni Asya Medya Grubu olarak bu dönemde neşriyattan dijital yayıncılığa, akademik çalışmalardan eğitim faaliyetlerine, sosyal hizmetlerden kurumsal yapılanmaya kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürdük. Bütün bu gayretlerimizin ortak gayesi, Risale-i Nur hakikatlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak, Yeni Asya’nın temel prensiplerini muhafaza ederek hizmetlerimizi geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir neşriyat mirası bırakmaktır.

İstişare ve kurumsal çalışmalar

2 Mayıs’taki toplantımızın ardından, Haziran ayında yönetim kurulumuz ve müessese birimlerimizle kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Gazete, dergiler, neşriyat, dijital medya, araştırma, vakıf ve diğer hizmet birimlerinin çalışmaları birlikte ele alındı. 13–14 Haziran’da Barla’da düzenlenen Mağaza Satış Temsilcileri İhtisas Toplantısı’nda ise satış, dağıtım ve temsilcilik faaliyetleri müzakere edildi.

Dijital yayıncılıkta yeni imkânlar

Son dönemin önemli gelişmelerinden biri dijital yayıncılık alanında atılan adımlardır. Nisan ayında hizmete giren Yeni Asya Dijital uygulamasıyla gazetemiz, dergilerimiz, kitaplarımız ve çeşitli yayınlarımız mobil ortamda okuyucularımızın istifadesine sunuldu. Mayıs ayından itibaren bu imkânın tanıtılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık verildi.

Mevcut Risale-i Nur Külliyatı uygulamalarımızla birlikte dijital yayınlarımızın geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere tanıtılması önemini koruyor.

E-gazete aboneliğinin artırılması, matbu gazetenin mevcut okuyucu kitlesinin korunması ve genç nesillerle yeni bir okuyucu bağı kurulması, önümüzdeki dönemin en önemli çalışma alanları arasındadır.

Neşriyat, dergiler ve Yeni Asya TV

Yeni Asya Neşriyat, eserlerimizi okuyucularımızla buluşturmaya devam etti. Eski Said Dönemi Eserleri yeni baskısıyla yayımlanırken, Bediüzzaman Said Nursî’nin el yazısıyla hazırlanan Küçük Sözler özel neşri de önemli bir hizmet olarak okuyucularımıza sunuldu.

Kitap fuarlarındaki faaliyetlerimiz devam etti. Sonbahar döneminde çeşitli şehirlerde kurulan stantlarımız, okuyucularımızla doğrudan temas kurmamıza vesile oldu. Kocaeli, Antalya, Konya, Samsun ve Çorum kitap fuarları da bu çalışmaların son halkalarını oluşturuyor.

Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum ve Köprü dergilerimiz; aile, çocuk, gençlik ve akademik düşünce alanlarında yayın faaliyetlerine devam etti. Bu dergilerimizin özellikle yeni okuyuculara tanıtılması ve aboneliklerinin geliştirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır.

Yeni Asya TV’de ise Risale-i Nur, Bediüzzaman, iman, ilim, hürriyet, hukuk ve güncel meseleler üzerine yayınlar gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde yayınların daha düzenli hâle getirilmesi, kısa video üretiminin artırılması ve gençlerin içerik çalışmalarına katılması hedeflenmektedir.

Yeni Asya Vakfında eğitim ve sosyal hizmetler

Yeni Asya Vakfımız da eğitim, sosyal yardım ve Risale-i Nur hizmetlerini destekleyen faaliyetlerine devam etti. Kurban organizasyonları, burs ve eğitim destekleri, zekât ve diğer bağış hizmetleri ile ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları bu dönemin önemli hizmet alanları arasında yer aldı.

Vakfımızın dijitalleşmesi bakımından da önemli bir gelişme yaşandı. Eylül’de Yeni Asya Vakfı mobil uygulaması hizmete sunuldu. Böylece hayırseverlerin vakıf faaliyetlerini takip etmesi ve destek olmak istedikleri hizmet alanlarına daha kolay ulaşması için yeni bir imkân oluşturuldu.

Yaz döneminde gençlerimize yönelik okuma programları, mahallî buluşmalar ve eğitim faaliyetleri de gündemimizin önemli bir bölümünü teşkil etti. Gençlerimizin Risale-i Nur ile irtibatının kuvvetlendirilmesi, hizmet ortamlarına katılmaları ve geleceğin sorumluluklarını üstlenebilecek şekilde yetişmeleri, üzerinde önemle durmamız gereken bir hedeftir.

Barla’da 100. yıl buluşması

6 Eylül’de Barla’da gerçekleştirilen Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla’ya gelişinin 100. yılı programı, bu dönemin en anlamlı faaliyetlerinden biri oldu. Barla halkının, temsilcilerimizin ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gönül dostlarımızın katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Risale-i Nur’un telif tarihinin bu mühim dönemi yeniden hatırlandı.

Risale-i Nur Enstitüsü ve akademik faaliyetler

Risale-i Nur Enstitümüzün akademik ve ilmî çalışmaları da devam etti. 19 Eylül’de İzmit Başiskele’de gerçekleştirilen Akademi Kurulu toplantısında, 20. Risale-i Nur Kongresi’nin ana konusu “Risale-i Nur’un İkinci Yüzyılında Yeni Bir İnsanlık ve Medeniyet Tasavvuru” olarak belirlendi.

Yeni dönemde temsilciliklerimize düşen görevler

Geride bıraktığımız dönem, imkânlarımızın yanında geliştirmemiz gereken yönlerimizi de ortaya koydu. Yeni teknolojilerden istifade etmek, yayınlarımızı genç nesillere ulaştırmak ve kurumsal çalışmalarımızı daha verimli hâle getirmek artık ertelenemeyecek ihtiyaçlardır.

Bu vesileyle neşriyatımızın ve vakıf hizmetlerimizin her kademesinde emek veren bütün çalışanlarımıza, temsilcilerimize, gönüllülerimize ve fedakâr okuyucularımıza teşekkür ediyor; gayretlerimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

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