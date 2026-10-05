Dergilerimizle Ekim sayısı yayımlandı

Ekim sayılarıyla okuyucularımızla buluşan Bizim Aile, Can Kardeş ve Genç Yorum’u yalnızca elimize alıp göz gezdirdiğimiz yayınlar olarak değil, evimizdeki okuma saatlerinin ve aile sohbetlerinin bir parçası olarak görelim.

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Bizim Aile, merhamet ve emanet şuuru konusuna dikkat çekiyor.

Bizim Aile, Ekim sayısında “Evcilleştirdiğimiz hayvanlar, ehlileştiremediğimiz duygular” başlığıyla hayvanların hayat hakkını, korunma ihtiyacını ve onlara karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Merhameti yalnızca dile getirilen bir duygu olarak değil, davranışlarımıza yansıması gereken bir sorumluluk olarak düşünmeye davet ediyor.

Bu sayıyı çocuklarımızla birlikte okuyup çevremizdeki canlılara karşı tutumumuzu değerlendirebiliriz. Okuduğumuz bir yazının ardından atacağımız küçük bir adım, ailece paylaşacağımız güzel bir hatıraya dönüşebilir.

Bizim Aile’nin eski içeriklerini web sitesinden takip edebilirsiniz:

https://www.bizimaile.com/

Bizim Aile’ye abone olmak için tıklayınız:

https://yeniasyadijital.com/urun?type=magazine&id=14

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Can Kardeş’ten “İman eğitimi, hemen şimdi” daveti

46.yılını kutlayan Can Kardeş, Ekim 2026 tarihli 441. sayısının kapağında “İman Eğitimi, Hemen Şimdi” çağrısını yapıyor. Ağacın dalları arasında kitabına dalmış bir çocuğun yer aldığı kapak, okuma sevincini tabiatla buluşturuyor.

Bu çağrı, anne babalar olarak bize de bir sorumluluk hatırlatıyor. Çocuklarımızın sorularını “Büyüyünce öğrenirsin” diyerek ertelemek yerine, onları dinlemek ve birlikte cevap aramak için vakit ayıralım. İman eğitimini yalnızca belirli saatlere bırakmayalım; bir ağacı seyrederken, bir hayvanı gözlemlerken, sofrada şükrederken de konuşabileceğimiz bir hayat meselesi olarak görelim.

Hikâyeleri, çizgi kahramanları, şiirleri ve etkinlikleriyle farklı okuma imkânları sunan Can Kardeş’i bu beraberliğe dâhil edelim. Dergiyi çocuğumuzun eline vermekle yetinmeyelim; sevdiği bir sayfayı bize anlatmasını isteyelim, bir etkinliği birlikte yapalım.

Can Kardeş’in eski içeriklerini web sitesinden takip edebilirsiniz:

https://www.cankardes.com/

Can Kardeş’e abone olmak için tıklayınız:

https://yeniasyadijital.com/urun?type=magazine&id=15

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Genç Yorum Kâinatı dinlemeye davet ediyor

23.yılındaki Genç Yorum, Ekim ayına “Kâinat ulvî bir musikî” kapağıyla giriyor. 266. sayının kapağındaki deniz, rüzgârla şekillenmiş ağaç ve notalar; günlük koşuşturmanın arasında durup bakmayı, dinlemeyi ve düşünmeyi hatırlatıyor.

Genç Yorum’un imanî bir bakışla insana ve hayata dair okumaları, tefekkürleri yazıyla buluşturan yayın anlayışı, gençlerle kurmak istediğimiz sohbet için de bir imkân sunuyor. Dergiyi yalnızca gençlere tavsiye etmek yerine, onların ilgisini çeken yazıları birlikte okumayı deneyelim.

Genç Yorum’un eski içeriklerini web sitesinden takip edebilirsiniz:

https://www.gencyorumdergisi.com/

Genç Yorum’a abone olmak için tıklayınız:

https://yeniasyadijital.com/urun?type=magazine&id=13.

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Yeni Asya TV’de bu hafta

XYZ programının 111. bölümü, “İman eğitimi kılavuzu” başlığını taşıyor. Bu başlığı, Can Kardeş’in Ekim sayısındaki çağrısıyla birlikte düşünelim. Anne babalar, eğitimciler ve gençler olarak iman eğitimine hayatımızda nasıl yer verdiğimizi konuşmak için bu yayını ortak izleme gündemimize alalım.

İman eğitim kılavuzu bölümünü izlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=bhQkSFVRgXE

Yarının Gündemi programının 4. bölümü ise “Şeylerin aklı ve yapay zekâ” başlığıyla izleyicilerle buluşuyor. Teknolojiye dair sorularımızı gençlerle paylaşmak ve farklı bakış açıları üzerinde düşünmek için bu programa da vakit ayıralım.

Şeylerin aklı ve yapay zekâ yayınını izlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=eycCov1Mync

Yeni Asya TV’ye abone olmayı, bildirimleri açmayı ve faydalandığımız yayınları çevremizle paylaşmayı unutmayalım.

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı:

0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize selâm ve muhabbetlerimizi iletiyor; bereketli, huzurlu ve feyizli bir hafta diliyoruz.