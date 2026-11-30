Yeni Asya olarak, değişen yayıncılık şartları ve karşılaştığımız güçlüklere rağmen gazetemizi okuyucularımıza kesintisiz ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

***

İzmir bölge baskısına geçtik

Turkuvaz Dağıtım A.Ş. bünyesinde yaşanan kargo kaynaklı aksaklıklar sebebiyle yaklaşık iki aydır Ege Bölgesi’ndeki bazı illerimizde yaşanan gazete dağıtım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 25 Kasım 2026 tarihinde İzmir bölge baskısını başlattık.

Yönetim Kurulumuzun konuyu gündeme alması ve bölge illerinin temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde hayata geçirilen bu uygulama, 11 ilimizi kapsıyor. Böylece gazetemiz, abonelerimize ve bayilerimize daha düzenli ve zamanında ulaşmaya başladı.

Gazetemizin okuyucularına zamanında ulaşmasını, yalnızca bir dağıtım meselesi olarak görmüyoruz, aynı zamanda neşriyat hizmetimizin devamlılığı bakımından da büyük önem taşıyor.

İzmir bölge baskısı, karşılaştığımız güçlüklerin istişare, dayanışma ve ortak gayretle aşılabileceğini gösteren güzel bir örnek oldu. Bu hayırlı hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimize ve temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

Bu yeni adımın kalıcı ve başarılı olabilmesi, bölgedeki gazete satışlarının ve aboneliklerin artırılmasıyla daha da anlam kazanacaktır. Aynı zamanda diğer bölgelerde karşılaşılabilecek benzer güçlüklere karşı alternatif çözümler geliştirmemiz gerekiyor.

***

E-Gazete aboneliğinde yeni bir seferberlik

Günümüzde matbu gazetenin dağıtım imkânları daralırken dijital yayıncılık yeni fırsatlar sunuyor. Gazete dağıtımında yaşanan sıkıntılar, dijital aboneliğin artık yalnızca bir tercih değil, neşriyatımızın geleceği açısından önemli bir ihtiyaç hâline geldiğini de gösteriyor.

E-gazetemiz, dağıtım sıkıntılarından etkilenmeden, ekonomik ve pratik bir şekilde gazetemize ulaşmanın önemli bir yoludur. Okuyucularımız, bulundukları şehir veya ülke fark etmeksizin gazetemizi dijital ortamda takip edebiliyor.

Yeni Asya Dijital uygulamasını telefonlarınıza indirip E-Gazete abonesi olabilirsiniz:

iOS (App Store):

https://apps.apple.com/us/app/ yeni-asya-dijital/id6758656907

Android (Google Play):

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.yeniasya.books&hl=tr&pli=1

Özellikle erkek ve hanım programlarına katılan kardeşlerimizin, gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin ve yurt dışındaki okuyucularımızın e-gazete aboneliğine yönlendirilmesine önem veriyoruz.

Burada temsilciliklerimize önemli görevler düşüyor. Her mahallemizde düzenli abonelik çalışmaları yapılması, mevcut okuyucularımızın yakın çevrelerine gazetemizin tanıtılması ve dijital abonelik konusunda ihtiyaç duyanlara yardımcı olunması, kısa zamanda önemli neticeler verebilir. Her okuyucumuzun en az bir yeni e-gazete abonesi kazandırması, bu hizmete önemli katkı sağlayacaktır. Küçük gibi görünen bu gayretlerin bütün bölgelerimizde yaygınlaşması, gazetemizin okuyucu tabanını güçlendirecek ve neşriyatımızın geleceğine önemli destek sağlayacaktır.

Matbu gazetemizle e-gazetemiz birbirinin alternatifi değildir; aynı neşriyat hizmetinin birbirini tamamlayan iki önemli vasıtasıdır.

***

KİTAP FUARLARINDA GÜZEL BULUŞMALAR

Şanlıurfa ve Kastamonu kitap fuarlarında okuyucularımızın ilgisi bizleri memnun etti. Fuarlarda özellikle çocuklarımızın ve annelerin standımıza gösterdiği ilgi dikkat çekti. Yazarlarımız okuyucularıyla buluşurken aynı zamanda kitaplarını imzaladılar.

Risale-i Nur eserleri, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm meali ve çocuk yayınlarımız ilgi gören eserler arasındaydı.

***

YENİ ASYA TV’DE YENİ PROGRAMLAR

Yeni Asya TV’de fikir, sanat ve güncel meseleler üzerine yayınlarımız devam ediyor.

Akıl Misafiri programında Türkiye’de basın ve medya özgürlüğü değerlendiriliyor.

İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=TfeePo0o27Q

Yarının Gündeminde benlik, demokrasi ve bireysel hürriyet meseleleri ele alınıyor.

İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=aNWUklvRQ6g

Zamanın Sesleri yapımında şiir ve zikirle bir tefekkür yolculuğuna çıkıyoruz.

İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=8waSVZAsdCA

Bütün okuyucularımızı yayınlarımızı takip etmeye, paylaşmaya ve abonelik seferberliğimize destek vermeye davet ediyoruz.

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

***

Görüş ve teklifleriniz için

WhatsApp iletişim hattımız: 0546 539 13 69