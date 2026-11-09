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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Temsilcilerimizle istişare ve hizmet heyecanı

Yeni Asya'dan Size
09 Kasım 2026, Pazartesi
Yeni Asya’nın 2026 Sonbahar Dönemi Umumî Temsilciler toplantısı, 7 Kasım Cumartesi günü İstanbul Güneşli tesislerimizde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden temsilcilerimizin katılımıyla düzenlenen toplantı, hizmetlerimizin değerlendirilmesi, karşılaşılan meselelerin istişare edilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik hedeflerin ele alınması bakımından önemli bir buluşma oldu.

Yeni Asya’nın yayıncılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, okuyucularımızla ilişkilerin güçlendirilmesi, neşriyat hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve dijital yayıncılığın sunduğu imkânlardan daha etkin yararlanılması, önümüzdeki dönemin öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.

Meşveret anlayışımızın temelinde ortak akıl, karşılıklı güven, dayanışma ve şahs-ı mânevînin gücü bulunmaktadır. Temsilcilerimizin gayretleri, fedakârlıkları ve hizmet heyecanları, Yeni Asya’nın geleceğe güvenle bakmasının en önemli dayanaklarındandır.

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2027 YILI TAKVİMLERİMİZ ÇIKTI!

46 yıllık takvim yayıncılığı tecrübemizle yeni bir yıla daha hazırlanıyoruz.

1980 yılından bu yana sürdürdüğümüz takvim yayıncılığı, Yeni Asya’nın köklü neşriyat hizmetlerinden biridir. Takvimlerimiz yalnızca günleri gösteren yayınlar değil; bilgi, kültür, irfan ve mânevî değerleri günlük hayatımıza taşıyan önemli birer eğitim ve tefekkür vesilesidir.

2027 yılı için iki farklı takvimimiz okuyucularımızın istifadesine sunuldu.

Yeni Asya 365 Günlük Duvar Takvimi, dört farklı karton seçeneği ve iki bölgeye göre düzenlenen takvim bloklarıyla hazırlandı. Aile fertlerinin tamamına hitap eden zengin içeriğiyle her güne faydalı bilgiler taşıyor. Perakende satış fiyatı 140 TL.

Bediüzzaman 365 Günlük Duvar Takvimi ise Risale-i Nur Külliyatı’nı ve Bediüzzaman Said Nursî’nin fikir dünyasını tanımak isteyenler için özel olarak hazırlandı. İki farklı karton seçeneği bulunan takvimimizin ön yüzünde namaz vakitleri, ayet ve hadisler; arka yüzünde ise başta Mucizat-ı Ahmediye Risalesi olmak üzere Risale-i Nur’dan açıklamalar ve çeşitli bilgiler yer alıyor. Perakende satış fiyatı 350 TL.

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CEZAEVLERİNE TAKVİM KAMPANYAMIZA DESTEK BEKLİYORUZ

Her yıl sürdürdüğümüz Cezaevlerine Takvim Gönderme Kampanyası bu yıl da devam ediyor.

Tutuklu ve hükümlülerin bilgi, kültür ve maneviyat bakımından istifade edebilecekleri yayınlara ulaşmasını amaçlayan kampanyamız, önemli bir sosyal sorumluluk hizmetidir.

Okuyucularımız, bir veya daha fazla takvim bağışlayarak bu anlamlı çalışmaya katkıda bulunabilirler. Unutmayalım ki bazen bir takvim yaprağı, bir insanın hayatında yeni bir ümit ve tefekkür penceresi açabilir.

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KİTAP FUARLARINDA BULUŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Yeni Asya Neşriyat olarak 2026 kitap fuarı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

24 Ekim–1 Kasım tarihlerinde Samsun Kitap Fuarı’nda, 30 Ekim–8 Kasım tarihlerinde ise 13. Çorum Kitap Fuarı’nda okuyucularımızla buluştuk.

2015 yılından bu yana kitap fuarlarını yalnızca satış organizasyonları olarak değil; okuyucularımızla doğrudan iletişim kurduğumuz, fikirlerimizi paylaştığımız ve yayınlarımızı yeni kitlelere tanıttığımız kültürel buluşmalar olarak değerlendiriyoruz.

Bu faaliyetlerde emeği geçen temsilcilerimize, gönüllülerimize ve desteklerini esirgemeyen okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Yeni Asya olarak meşveretin bereketi, neşriyatın gücü ve okuyucularımızın desteğiyle hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi WhatsApp İletişim Hattımız üzerinden paylaşabilirsiniz: 

0546 539 13 69

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