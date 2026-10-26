"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Fuarlar devam ediyor

Yeni Asya'dan Size
26 Ekim 2026, Pazartesi
Kitap fuarları, yayıncılarla okuyucuların buluştuğu önemli kültür ortamları olmayı sürdürüyor.

Yeni Asya Neşriyat olarak biz de sonbahar döneminde farklı şehirlerde düzenlenen fuarlarda eserlerimizi okuyucularımızla buluşturmaya devam ediyoruz.

24 Ekim’de başlayan Samsun Kitap Fuarı, 7 Kasım’a kadar devam edecek. Yeni Asya Neşriyat olarak 2. Salon, 35 numaralı stantta ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Samsun ve çevresindeki okuyucularımızı, dostlarımızı ve özellikle gençleri standımıza davet ediyoruz.

Bir sonraki durağımız Çorum. Çorum 13. Kitap Fuarı, 30 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarlarda okuyucularımızla yüz yüze görüşmenin, kitaplarımızı yeni insanlarla buluşturmanın ve yayınlarımız hakkındaki değerlendirmeleri doğrudan dinlemenin ayrı bir kıymeti var. Bulunduğunuz şehirlerde Yeni Asya stantlarını ziyaret etmenizi ve çevrenize duyurmanızı bekliyoruz.

***

YENİ ASYA TV’DE BU HAFTA

Yeni Asya TV’de bu hafta düşünce, tarih ve güncel meseleleri ele alan üç program öne çıkıyor.

“Said Nursî’yi Savunmak” programı, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını ve fikirlerini tarihî arka planıyla değerlendiriyor. Programda Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet yıllarına uzanan süreçte hürriyet, meşveret, İttihad-ı İslâm ve Medresetü’z-Zehra gibi temel başlıklar üzerinden Said Nursî’nin düşünce dünyası ele alınıyor.

 

**

“İlim ve iktidar” başlıklı Yarının Gündemi programında, İslâm dünyasının “Neden geri kaldık?” sorusu ilim, hür düşünce ve siyasî otorite ilişkisi üzerinden tartışılıyor. Ulemanın devlet karşısındaki bağımsızlığı, ilmî istibdat, hür teşebbüs ve Bediüzzaman’ın hürriyet anlayışı çerçevesinde geçmişten geleceğe uzanan bir değerlendirme yapılıyor.

***

“Fon krizi gündemden düşürülmemeli” başlıklı Akıl Misafiri programında ise fon krizi denetim, şeffaflık, sivil toplum ve iktidar ilişkileri açısından değerlendiriliyor; sivil toplum kuruluşlarının bağımsızlığı ve yanlışlar karşısında açıkça söz söyleyebilmesinin önemi üzerinde duruluyor.

***

Yeni Asya TV’nin bu programları, bir yandan Risale-i Nur ve Bediüzzaman üzerine daha derinlikli düşünmeyi teşvik ederken, diğer yandan güncel sosyal ve siyasî meseleleri hukuk, demokrasi, hürriyet ve sivil toplum perspektifinden tartışmaya açıyor. Böylece ekranlarımızda geçmişin birikimiyle bugünün meseleleri arasında canlı bir irtibat kuruluyor.

Programları YouTube kanalımızdan izleyebilir; Yeni Asya TV’ye abone olup bildirimleri açarak yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. İstifade ettiğimiz programları çevremizle paylaşmayı da unutmayalım.

***

İYİLİĞE VE HİZMETE DESTEK

Yeni Asya Vakfı da Risale-i Nur hizmetlerini ve sosyal faaliyetlerini yeni içeriklerle anlatmaya devam ediyor. “Bu uçsuz bucaksız kâinatta bulunma amacımız nedir?” sorusundan hareketle hazırlanan yeni video, bir evladın saf sorusuna inanmak, dua etmek ve namazla Rabbimize yönelmek ekseninde verilen anlamlı bir cevabı konu alıyor.

Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizle paylaşılabilecek bu tür içeriklerin, iman hakikatlerinin yeni nesillere onların anlayabileceği bir dil ve görsel anlatımla ulaştırılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur hizmetlerine destek olmak isteyenler www.yav.org.tr adresinden Yeni Asya Vakfının çalışmalarına ulaşabilir, Vakfın WhatsApp kanalına abone olarak faaliyetleri düzenli takip edebilirler:

***

Yeni Asya’nın neşriyat, dijital yayıncılık ve hizmet faaliyetleri sizlerin ilgi, takip ve desteğiyle gelişmeye devam ediyor.

Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi WhatsApp İletişim Hattımız üzerinden paylaşabilirsiniz: 0546 539 13 69.

Okunma Sayısı: 383
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya, son bir haftada 1600 güdümlü bomba, 48 füze ve 2300 İHA'yla saldırdı

    Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti

    Beyaz Saray, Netanyahu'nun destek arayışını "çaresizlik işareti" olarak görüyor

    Türkiye’de güven ve ahlak krizi var

    Türkiye market fiyatlarında Avrupa ile yarışıyor

    IMF’den Türkiye’ye 3 kritik uyarı

    Fransa’da camiler için güvenlik çağrısı

    İsveç yine “Gazze’ye özgürlük” dedi

    Gençler kötü alışkanlıkların pençesinde

    RTÜK’ten aile ve çocuk dostu yapımlara destek açıklaması

    Almanya'nın aradığı zehir taciri İzmir'de yakalandı

    Ertan Aydın tutuklandı!

    İstanbul Barosu yeni başkanını seçti

    Meclis’te savunma anlaşması ve bütçe mesaisi

    Gazeteciler sansüre karşı

    Fon soruşturmasında 15 tutuklama daha

    5 ilde kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

    Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında!

    'İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İstanbul Barosu yeni başkanını seçti
    Genel

    RTÜK’ten aile ve çocuk dostu yapımlara destek açıklaması
    Genel

    Ertan Aydın tutuklandı!
    Genel

    Almanya'nın aradığı zehir taciri İzmir'de yakalandı
    Genel

    IMF’den Türkiye’ye 3 kritik uyarı
    Genel

    İsveç yine “Gazze’ye özgürlük” dedi
    Genel

    Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti
    Genel

    Fransa’da camiler için güvenlik çağrısı
    Genel

    Türkiye market fiyatlarında Avrupa ile yarışıyor
    Genel

    Rusya, son bir haftada 1600 güdümlü bomba, 48 füze ve 2300 İHA'yla saldırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.