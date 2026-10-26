Fuarlar devam ediyor

Kitap fuarları, yayıncılarla okuyucuların buluştuğu önemli kültür ortamları olmayı sürdürüyor.

Yeni Asya Neşriyat olarak biz de sonbahar döneminde farklı şehirlerde düzenlenen fuarlarda eserlerimizi okuyucularımızla buluşturmaya devam ediyoruz.

24 Ekim’de başlayan Samsun Kitap Fuarı, 7 Kasım’a kadar devam edecek. Yeni Asya Neşriyat olarak 2. Salon, 35 numaralı stantta ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Samsun ve çevresindeki okuyucularımızı, dostlarımızı ve özellikle gençleri standımıza davet ediyoruz.

Bir sonraki durağımız Çorum. Çorum 13. Kitap Fuarı, 30 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarlarda okuyucularımızla yüz yüze görüşmenin, kitaplarımızı yeni insanlarla buluşturmanın ve yayınlarımız hakkındaki değerlendirmeleri doğrudan dinlemenin ayrı bir kıymeti var. Bulunduğunuz şehirlerde Yeni Asya stantlarını ziyaret etmenizi ve çevrenize duyurmanızı bekliyoruz.

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YENİ ASYA TV’DE BU HAFTA

Yeni Asya TV’de bu hafta düşünce, tarih ve güncel meseleleri ele alan üç program öne çıkıyor.

“Said Nursî’yi Savunmak” programı, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatını ve fikirlerini tarihî arka planıyla değerlendiriyor. Programda Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet yıllarına uzanan süreçte hürriyet, meşveret, İttihad-ı İslâm ve Medresetü’z-Zehra gibi temel başlıklar üzerinden Said Nursî’nin düşünce dünyası ele alınıyor.

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“İlim ve iktidar” başlıklı Yarının Gündemi programında, İslâm dünyasının “Neden geri kaldık?” sorusu ilim, hür düşünce ve siyasî otorite ilişkisi üzerinden tartışılıyor. Ulemanın devlet karşısındaki bağımsızlığı, ilmî istibdat, hür teşebbüs ve Bediüzzaman’ın hürriyet anlayışı çerçevesinde geçmişten geleceğe uzanan bir değerlendirme yapılıyor.

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“Fon krizi gündemden düşürülmemeli” başlıklı Akıl Misafiri programında ise fon krizi denetim, şeffaflık, sivil toplum ve iktidar ilişkileri açısından değerlendiriliyor; sivil toplum kuruluşlarının bağımsızlığı ve yanlışlar karşısında açıkça söz söyleyebilmesinin önemi üzerinde duruluyor.

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Yeni Asya TV’nin bu programları, bir yandan Risale-i Nur ve Bediüzzaman üzerine daha derinlikli düşünmeyi teşvik ederken, diğer yandan güncel sosyal ve siyasî meseleleri hukuk, demokrasi, hürriyet ve sivil toplum perspektifinden tartışmaya açıyor. Böylece ekranlarımızda geçmişin birikimiyle bugünün meseleleri arasında canlı bir irtibat kuruluyor.

Programları YouTube kanalımızdan izleyebilir; Yeni Asya TV’ye abone olup bildirimleri açarak yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. İstifade ettiğimiz programları çevremizle paylaşmayı da unutmayalım.

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İYİLİĞE VE HİZMETE DESTEK

Yeni Asya Vakfı da Risale-i Nur hizmetlerini ve sosyal faaliyetlerini yeni içeriklerle anlatmaya devam ediyor. “Bu uçsuz bucaksız kâinatta bulunma amacımız nedir?” sorusundan hareketle hazırlanan yeni video, bir evladın saf sorusuna inanmak, dua etmek ve namazla Rabbimize yönelmek ekseninde verilen anlamlı bir cevabı konu alıyor.

Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizle paylaşılabilecek bu tür içeriklerin, iman hakikatlerinin yeni nesillere onların anlayabileceği bir dil ve görsel anlatımla ulaştırılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur hizmetlerine destek olmak isteyenler www.yav.org.tr adresinden Yeni Asya Vakfının çalışmalarına ulaşabilir, Vakfın WhatsApp kanalına abone olarak faaliyetleri düzenli takip edebilirler:

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Yeni Asya’nın neşriyat, dijital yayıncılık ve hizmet faaliyetleri sizlerin ilgi, takip ve desteğiyle gelişmeye devam ediyor.

Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi WhatsApp İletişim Hattımız üzerinden paylaşabilirsiniz: 0546 539 13 69.