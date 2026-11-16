Yeni kitap fuarlarında buluşalım

Yeni Asya Neşriyat olarak kitaplarımızı daha fazla okuyucuyla buluşturmak, yeni dostluklar kurmak ve neşriyat hizmetimizi genişletmek amacıyla kitap fuarlarındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

20–29 Kasım 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezi’nde (Karaköprü) düzenlenecek Şanlıurfa Kitap Fuarı’nda; 21–28 Kasım 2026 tarihleri arasında ise Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Etkinlik Alanı’ndaki Kastamonu Kitap Fuarı’nda yerimizi alacağız.

Bütün okuyucularımızı, ailelerini ve kitap dostlarını stantlarımıza bekliyoruz. Özellikle temsilcilerimizin fuarları çevrelerine duyurmaları, gençleri davet etmeleri ve eserlerimizin yeni okuyuculara ulaşmasına yardımcı olmaları büyük önem taşıyor.

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YENİ ASYA TV’DE FİKİR VE MÜZAKEREYE DEVAM EDİYORUZ

Yeni Asya TV, farklı konuları Risale-i Nur perspektifinden değerlendiren programlarla yayınlarını sürdürüyor.

Köprü programında, “Ekonomik kriz mi, ahlâk krizi mi?” sorusundan hareketle küresel ekonomik buhranlar, tüketim alışkanlıkları, hırs ve faiz ele alınıyor. 2008–2009 küresel finans krizinden ve Köprü’de yayımlanan bir makaleden hareketle, Bediüzzaman’ın iktisat anlayışının günümüz meselelerine ışık tutan yönleri değerlendiriliyor. Program, ekonomik sıkıntıların yalnızca rakamlarla değil, insanın ahlâkî tercihleriyle de ilişkili olduğunu hatırlatıyor. Küresel ekonomik krizlerin temelinde ne var? Kapitalizm insanlığın sorunlarına çözüm olabilir mi? Bediüzzaman’ın iktisat görüşü günümüz ekonomik krizlerine nasıl ışık tutuyor?

İzlemek için tıklayınız: https://www.youtube. com/watch?v=UZNMH GghDvc

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XYZ Din, Bilim, Sanat programında, “İnşâdan çöküşe: Otorite ve otoriterlik” başlığı altında ilmî otorite, fikir hürriyeti ve meşveretin önemini tartışıyor. Bilginin hızla yayıldığı dijital çağda, iddiaları şahıslara göre değil delillere göre değerlendirmenin gerekliliği üzerinde duruluyor. İlimde hakikat, şahısların ve makamların değil, sağlam delilin üstünlüğüyle ortaya çıkar. Fikir alışverişi, meşveret ve farklı görüşlerin özgürce tartışılması, ilmî gelişmenin temel unsurlarıdır.

İzlemek için tıklayınız: https://www.youtube. com/watch?v= nxf_DTWusJU

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Aynı serinin diğer bölümünde ise Kemalizm’in tarihî arka planı, modernleşme ve İttihad-ı İslâm düşüncesi Türkiye ve İslâm dünyası bağlamında inceleniyor. İbni Haldun’un taklit ve medeniyet üzerine tespitleri de tartışmaya dâhil ediliyor. Kemalizm, ittihad-ı İslâm ve İslâm dünyasının geleceği… Bu bölümde Ahmet Sait Aydil ile birlikte Kemalizm’in tarihî ve ideolojik arka planını, Türkiye, İran ve Afganistan örnekleri üzerinden ele alıyoruz.

İzlemek için tıklayınız: https://www.youtube. com/watch?v= 02SdLi1m25g

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Akıl Misafiri’nde, Azerbaycan üzerine gelen yorumlardan hareketle demokrasi, hürriyet, başörtüsü ve istibdat meselelerini ele alıyor; Münazarat’ın günümüze uzanan mesajlarını değerlendiriyor. Programda farklılıklar karşısında kardeşliği korumanın, iman ve ahiret perspektifini kaybetmemenin önemine de dikkat çekiliyor.

İzlemek için tıklayınız: https://www.youtube. com/watch?v= kQUgvQ5GScU

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KASIM DERGİLERİMİZ OKUYUCULARINI BEKLİYOR

Köprü dergisinin yeni sayısında, “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” konulu Risale-i Nur Kongresi’nde sunulan tebliğler bir araya getirildi. Böylece kongredeki fikir ve değerlendirmeler kalıcı bir yayına dönüşerek daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşıyor ( https://www.koprudergisi.com/ )

Genç Yorum’un Kasım sayısı, gıda sektörünün beslenme tercihlerimiz üzerindeki etkisini ve beraberinde getirdiği tehlikeleri gündeme taşıyor (https://www.gencyorumdergisi.com/).

Can Kardeş ise Risale-i Nur’un eğitimdeki yeri, çizgi kahramanların maceraları ve Öğretmenler Günü etkinlikleriyle çocuklarımızı karşılıyor ( https://www.cankardes.com/ )

Bizim Aile Dergisi Kasım sayısında tesettür hürriyeti ve tesettürün insan hayatındaki, edep, iffet ve kulluk anlayışındaki yeri ele alınıyor ( https://www.bizimaile.com/ ).

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Görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi WhatsApp iletişim hattımıza iletebilirsiniz:

0546 539 13 69.