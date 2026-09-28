Yeni Asya Neşriyat’ta fuar sezonu başladı

Yeni Asya Neşriyat olarak 2026 yılı kitap fuarı sezonuna 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Vezirköprü Kitap Fuarı ile başladık.

Fuar kapsamındaki imza programında yazarımız Abdülbaki Çimiç de yer aldı. Programda, 25 Eylül Cuma ve 26 Eylül Cumartesi günleri 11.00–17.00 saatleri arasında okuyucularıyla bir araya geldi.

Fuar sezonumuz, 2-11 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı ve 3-11 Ekim 2026 tarihleri arasında uluslararası 16. Kocaeli kitap fuarı ile devam edecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde gerçekleştirilecek kitap fuarlarına, Yeni Asya Neşriyat olarak mümkün olduğunca geniş bir katılım sağlamayı hedefliyoruz.

Hedefimiz; 81 il ve ilçede, satış temsilcilerimizin desteği ve iş birliğiyle gerçekleştirilen kitap fuarlarında yer alarak yayınlarımızı daha geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmak, Yeni Asya Neşriyat’ın eserlerini tanıtmak ve satış faaliyetlerimizi geliştirmektir.

Bu hedefin gerçekleşmesinde mağaza ve satış temsilcilerimizin fuarlara yönelik ilgisi ve zamanında yapacağı bilgilendirmeler büyük önem taşımaktadır. Temsilcilerimizin kendi bölgelerinde, il veya ilçelerinde düzenlenecek kitap fuarlarını yakından takip etmeleri; fuar tarihleri, başvuru süreçleri ve organizasyon bilgilerini mümkün olduğunca erken bir şekilde Pazarlama ve Satış Birimimizle paylaşmaları fuar planlamalarımızın daha sağlıklı yapılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Özellikle fuar tarihleri yaklaşmadan gerekli bilgilendirmenin yapılması; stand başvurularının zamanında gerçekleştirilmesi, uygun stand alanlarının temin edilmesi ve fuar sürecinin etkin bir şekilde planlanabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Yeni Asya Neşriyat olarak hedefimiz; fuarları yalnızca bir satış organizasyonu olarak değil, eserlerimizi tanıtmak, yeni okuyucularla buluşmak ve neşriyat hizmetlerimizi daha geniş çevrelere ulaştırmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmektir.

Bu vesileyle fuar çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm mağaza ve satış temsilcilerimize teşekkür ediyor, yeni fuar sezonunun hepimiz için verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz.

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Yeni Asya Vakfında kurban bağışları devam ediyor

Yeni Asya Vakfı, adak, akika ve şükür kurbanı bağışlarını kabul etmeye devam ediyor. Vakfın duyurusunda, yurt dışı kurban bağış bedeli 6.000 TL olarak belirtiliyor.

Kurbanlar her hafta pazartesi günü kesiliyor; kesim videoları ise ertesi gün bağışçılara gönderiliyor. Böylece bağışçılara, kurbanlarının kesimine ilişkin bilgi ulaştırılıyor.

Banka havalesiyle bağış yapacak okuyucularımızın açıklama bölümüne sırasıyla telefon numaralarını, ad ve soyadlarını, bağış türünü yazmaları isteniyor. Bu bilgilerin eksiksiz belirtilmesi, vakfın bağışçılarla iletişim kurabilmesi açısından önem taşıyor.

Bağış yapmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.yav.org.tr adresini ziyaret edebilir, https://www.yav. org.tr/bagis adresinden online bağışta bulunabilir veya 0536 560 95 43 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden vakfa ulaşabilirler.

Bu vesileyle, vakfımızın çalışmalarına katkıda bulunan bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.

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Yeni Asya TV’de yeni içerikler

Yeni Asya TV YouTube kanalında, yeni yayınlar izleyicilerimizle buluşmaya devam ediyor. Bu vesileyle, kanalımızda takip edebileceğiniz dört içeriği dikkatinize sunuyoruz.

Her bir içeriğe ilgili bağlantıdan ulaşabilir, yayınları müsait olduğunuz zaman izleyebilirsiniz.

Dijital Dönemde Aile: Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim: https://www.youtube.com/watch?v=9JeYANsovTo

Koridor ve anahtar: https://www.youtube.com/ watch?v=TLr8ND1cBMs

Dünya çalkalanırken: Hûdâ ve dehâ: https://www.youtube.com/wat ch?v=g-nV3BeYonY

Fotoğraf: https://www.youtube.com/watch?v=umCu18aMl28

Yeni içeriklerden haberdar olmak için Yeni Asya TV YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yayınlarımızı hazırlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, izleyicilerimize istifadeli seyirler diliyoruz.

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı:

0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize selâm ve muhabbetlerimizi iletiyor; bereketli, huzurlu ve feyizli bir hafta diliyoruz.