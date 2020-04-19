"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

'Ağlayan gelin'den tefekkür daveti

19 Nisan 2020, Pazar 14:06
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

Halk arasında ağlayan gelini temsil ettiği ifade edilen ters laleler, Sakız Dağı’nda lisan-ı haliyle dikkatli nazarları tefekküre davet ediyor. 

Kırsalda bulunduğu için ulaşılması güç olan; turuncu, kırmızı ve sarı renkleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunları ve tabiatseverlerin de ilgisini çekiyor.

Anadolu'daki özel çiçeklernden olan ve yaklaşık 20 gün süren ters laleleri görüntülemek için çok sayıda fotoğrafçı kırsal alanın yolunu tutuyor.

***

TEFEKKÜR PENCERESİ...

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.'

Sözler, 24. Söz, Birinci Dal - Devamını Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#534

***

"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası))  sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden 32. Söz'ü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#962

***

Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:   

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

***

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'daki ölümlerde son 5 haftadaki en düşük artış

    Teselli veren gelişmeler

    'Ağlayan gelin'den tefekkür daveti

    İstanbul mahyalarla süsleniyor

    İngiltere'de skandal: 'Tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanın'

    Gazze'den dünyaya acil tıbbi yardım çağrısı

    'Bir terörist daha ikna çalışmasıyla teslim oldu'

    İngiltere'de 'normal hayata dönme planları' iddiası

    Balıkesir açıklarında hareketli dakikalar

    'Kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir'

    Moritanya'da aktif koronavirüs vakasının kalmadığı belirtildi

    Lise öğrencisinden takdir toplayan adım

    Dünya genelinde 600 bin kişi iyileşti

    El. Venizelos gemisinin Türk yolcuları Türkiye'ye getirildi

    Meteoroloji'den 6 ile sağanak yağış uyarısı

    Salgın krizi ortak akılla aşılır

    İnfaz ve kayyım vicdanları rahatsız etti

    Virüsü kim yaydı?

    Pakistan'da camilerde cemaatle namaz yasağı kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Yeni bir “yargı paketi” mi?
    Genel

    İnfaz ve kayyım vicdanları rahatsız etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nevzat Dinçer
    Faruk ÇAKIR

    Eski bakandan tesbitler
    Genel

    Virüsü kim yaydı?
    Davut ŞAHİN

    Evde kal, dizi izleme
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şaban ve Ramazanda kalbin hissesi ziyadedir
    Ahmet BATTAL

    Akademisyenler, hür fikirler ve yargı
    Feyzullah ERGÜN

    Hekim olarak İbn-i Rüşd (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.