"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Balıkesir art arda iki deprem

10 Aralık 2019, Salı 23:40
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gözlemlendiği belirlendi.

Balıkesir'de ikinci deprem 

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.24'de ikinci kez sarsılan Altıeylül'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı: Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. 

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti. 

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Bakanı Ersoy: Şu an itibarıyla can ve mal kaybı yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Artçı depremler devam ediyor

Depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.46'da üçüncü kez sarsılan Altıeylül'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Altıeylül'de saat 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Vatandaşlar sokaklara çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

Panik yaşayarak evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

Vatandaşlardan Zeki Kolçak, yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşadığını ve kızını ziyaret etmek için Balıkesir'e geldiğini söyledi.

Depreme evdeyken yakalandıklarını belirten Kolçak, "Korktuk, panikle sağa sola koşuşturduk ve evden çıktık. Şu an bekliyoruz. Burada biraz daha bekleyip eve çıkmayı düşünüyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Güray Delibaş da daha önce Van depremini yaşadığını belirterek, "O duyguları yeniden yaşadık. Arkadaşlarla dışarıdayız. Sabaha kadar burada beklemeyi planlıyoruz. İnşallah yeniden deprem olmaz. Van depremini yaşayan biriyim. O duyguyu çok iyi biliyorum. İnşallah yıkılan binalar olmaz." diye konuştu.

Bu arada ilçedeki bir kız yurdunda kalan ve deprem nedeniyle korkudan bayılan bir kız öğrenci 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kız öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Depremin ardından 18 kişi hastanelere başvurdu

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı vatandaşların panik yaşadığını söyledi.

Kendilerine intikal eden ciddi bir durumun olmadığını belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an için hastanelerimize 18 kişi başvurdu. Herhangi ciddi bir durum söz konusu değil. Deprem anında oluşan panikten dolayı bazı vatandaşlarımız bayılmış. Bazıları ise evden dışarıya çıkma esnasında dolap kapağı gibi yerlere kafasını çarpmış. Hepsi ayakta tedavi oldu. Çok şükür ciddi bir durum yok."

AA

Etiketler: balıkesir, deprem
Okunma Sayısı: 430
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 82.3: Hak ve özgürlükler ihlal ediliyor

    Fransa alev alev

    "Ödülü verenler büyük utanç duymalı''

    Ahıska Türkleri unutulmadı

    Patates depoda yığıldı

    AKP, Kemalizm’i başkanlıkla sürdürüyor

    Demokrasimizin millî iradeyle bağı koptu

    Şehit TİM 47 personeli unutulmadı

    Kaybedeceği tartışmaya girdi

    Şehir Üniversitesi: İddialar asılsız

    Balıkesir art arda iki deprem

    15 Temmuz bağışları ile ilgili Oktay'dan açıklama

    AİHM’den Kavala’ya tahliye

    68 rektörün bilimsel atıf sayısı sıfır

    Nobel'e bir tepki de Bosna savaşında görev yapmış gazetecilerden

    Handke'nin Nobel'e layık görülmesine tepkiler devam ediyor

    Adalet Bakanlığı'ndan darbe davalarına ilişkin açıklama

    MGM, ilk ''kırmızı kodlu'' uyarısını yaptı

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    Kâğıt üzerinde kalmasın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye tamam... Sıra Libya’da mı?!
    Genel

    Kaybedeceği tartışmaya girdi
    Genel

    AKP, Kemalizm’i başkanlıkla sürdürüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul’da iklim değişikliği
    Faruk ÇAKIR

    Hak, hukuk, insan
    Genel

    Patates depoda yığıldı
    Genel

    Yüzde 82.3: Hak ve özgürlükler ihlal ediliyor
    Ahmet BATTAL

    Görevliler görevlileri göreve çağırsın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ömür dakikaları, insana geri dönecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.