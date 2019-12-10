Balıkesir art arda iki deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gözlemlendiği belirlendi.

Balıkesir'de ikinci deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.24'de ikinci kez sarsılan Altıeylül'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı: Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Bakanı Ersoy: Şu an itibarıyla can ve mal kaybı yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Artçı depremler devam ediyor

Depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.46'da üçüncü kez sarsılan Altıeylül'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Altıeylül'de saat 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Vatandaşlar sokaklara çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

Panik yaşayarak evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

Vatandaşlardan Zeki Kolçak, yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşadığını ve kızını ziyaret etmek için Balıkesir'e geldiğini söyledi.

Depreme evdeyken yakalandıklarını belirten Kolçak, "Korktuk, panikle sağa sola koşuşturduk ve evden çıktık. Şu an bekliyoruz. Burada biraz daha bekleyip eve çıkmayı düşünüyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Güray Delibaş da daha önce Van depremini yaşadığını belirterek, "O duyguları yeniden yaşadık. Arkadaşlarla dışarıdayız. Sabaha kadar burada beklemeyi planlıyoruz. İnşallah yeniden deprem olmaz. Van depremini yaşayan biriyim. O duyguyu çok iyi biliyorum. İnşallah yıkılan binalar olmaz." diye konuştu.

Bu arada ilçedeki bir kız yurdunda kalan ve deprem nedeniyle korkudan bayılan bir kız öğrenci 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kız öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Depremin ardından 18 kişi hastanelere başvurdu

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı vatandaşların panik yaşadığını söyledi.

Kendilerine intikal eden ciddi bir durumun olmadığını belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an için hastanelerimize 18 kişi başvurdu. Herhangi ciddi bir durum söz konusu değil. Deprem anında oluşan panikten dolayı bazı vatandaşlarımız bayılmış. Bazıları ise evden dışarıya çıkma esnasında dolap kapağı gibi yerlere kafasını çarpmış. Hepsi ayakta tedavi oldu. Çok şükür ciddi bir durum yok."