Beykoz'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

İstanbul-Beykoz'da Yalıköy Mahallesi, Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, otobüslerin çekilmesinin ardından normale döndü. Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otobüsün çarpışması yer alıyor. AA

