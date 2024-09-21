Diyarbakır okuyucuları Hazar pikniğinde buluştu

Yeni Asya okuyucuları bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hazar Gölü pikniğinde buluştu. Risale-i Nur ile ilgili hizmet hatıralarının anlatıldığı Piknik, muhabbetin ve uhuvvetin gelişmesine vesile oldu.

Diyarbakır Yeni Asya okuyucuları bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hazar pikniğinde buluştu. Piknik muhabbetin ve uhuvvetin gelişmesine vesile oldu. Okuyucularımız, medresemizin yanı başındaki Bediüzzaman Camii önünde buluşup Hazar Gölü’ne doğru yol aldı. Risale-i Nurda’da geçtiği üzere kaynağı cennetten olduğuna inanılan Dicle Nehrinin kaynaklarından biri olan Hazar Gölüne varıldı. Elazığ sınırları içinde yer alan göl, Diyarbakır’ın yaklaşık 100 kilometre batısında yer almakta. Gölün kenarında öğle yemeği yenildi. Ardından göl manzaralı camide öğle namazı kılındı. Öğle tesbihatının akabinde camide Risale-i Nur’dan bir bahis okundu. Sonrasında Hazarbaba dağının eteklerindeki macera parkı mevkiine çıkıldı.

Bol tefekkürlü ve bol tebessümlü

Asıl menzilimize vardığımızda teşrik-i mesai düsturuyla semaverler yakıldı. Hazarbaba dağında bol tefekkürlü ve bol tebessümlü bölge keşfine çıkıldı. Çam ormanları arasındaki dağın yamacından görmeye değer muazzam göl manzarası seyir ve temaşa edildi. Samimane ve muhabbetkarane geçen zamanımız hızla geçti ve ikindi namazı kılınıp ders yapıldı. Namazdan sonra çay ve ikram faslına geçildi ağabeyler Risale-i Nur ile ilgili hizmet hatıralarını anlattı. Feyiz ve şevke medar sohbetin ardından Hazar gölüne nazır ilahiler ve ezgiler okundu. Birlikte söylenen ilahiler katılanları mest etti. Her yaştan katılımcının olduğu bu güzel uhuvvet buluşması güneşin gurubuna doğru son buldu. Cenab-ı Hak bu piknikte emeği geçen ve bu pikniğe iştirak eden tüm ağabey ve kardeşlerimizden razı olsun. Yine yeniden büyük coşkuyla tekrarını nasip etsin. Amin.

ABDULLAH YOKUŞ - DİYARBAKIR