Sıla-i rahim hayal oldu

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar otobüs ve uçak biletlerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle memleketlerine gidememekten yakındı.

Kurban Bayramı öncesi yurttaşlar, otobüs ve uçak biletlerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle memleketlerine gidememekten yakındı. Kurban Bayramı öncesi İstanbul Esenler Otogarı’nda beklenen yoğunluk yaşanmadı. Bayramın yaklaşmasına rağmen otogarda yolcu sayısının geçmiş yıllara göre az olduğu gözlemlendi. Vatandaşlar, bilet fiyatlarının asgarî ücretle geçinen ya da öğrenci olan kişiler için neredeyse ulaşılamaz seviyeye geldiğini belirtti.

Uçak 2-3 bin TL, otobüs de aynı

ANKA’ya konuşan yurttaşlardan üniversite öğrencisi Emine Nisa Tiryaki, ekonomik nedenlerle ailesini göremediğini ifade ederek, “Ben Antepliyim, memleketime gidemiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı gidemiyorum. Uçak 2-3 bin TL, hatta en son 4 bindi. Gidemedim. Otobüs de aynı. Gidemiyorum, arkadaşımı gönderiyorum” dedi. İstanbul’da üniversite öğrencisi olduğunu belirten Eda Nur Yatar, “Memlekete gidiyorum. Bilet fiyatları pahalı bence. Bin 600 TL’ye aldım. Benim için zor” dedi.

İstanbul - Anka