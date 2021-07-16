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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için "sağanak" uyarısı

16 Temmuz 2021, Cuma 19:45
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Etiketler: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, sağanak, uyarı
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