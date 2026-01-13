Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var

Mü’minin ziyareti bir Peygamber (asm) sünnetidir. Böyle bakınca Said Nursî Hazretlerinin ‘müfritane irtibat’ diyerek özetlediği, dostlarla görüşmek, konuşmak, teselli alıp vermek, tam da bu asra uygun bir peygamber sünnetidir.

Şanlıurfa-Yeni Asya

Sebahattin Yaşar - Abdullah Yıldırım

Ziyaretleşme ile ilgili kaynaklara bakıldığında oldukça dikkat çekici müjdeler var. Biz de bu müjdelerden hareketle aldığımız meşveret kararını şevkle ve zevkle devam ettiriyoruz.

Allah için ziyarete gidene yetmiş bin melek arkadaşlık eder. (Ebu Nuaym) Birbirini (Allah için) ziyaret edenler müjdelenmiştir. Mü’minin ziyareti bir Peygamber (asm) sünnetidir. Böyle bakınca Said Nursî Hazretlerinin ‘müfritane irtibat’ diyerek özetlediği, dostlarla görüşmek, konuşmak, teselli alıp vermek, tam da bu asra uygun bir Peygamber (asm) sünnetidir.

Okuyucu ziyaretlerimizde her seferinde hem ziyaret edenlerde, hem de ziyaret edilenlerde yeni yeni dost isimler devreye gidiyor. Bu durum ziyaretleri daha bir zevkli ve renkli hale getiriyor.

TERZİ DÜKKÂNI DEĞİL, SANKİ KİTAPEVİ

Bu ziyaretimizde bizim yıllar önce on yıl kadar oturduğumuz semte geldik. Abdullah Hoca ile ikimiz ilk durağımız eski komşumuz terzi Bekir Ağabey oldu. Bekir Ağabey on yıllardır o küçük dükkânında oturur ve terzi dükkânı dense de aslında arkasında oturduğu terzi makinesi dışında terziliği çağrıştırır pek bir şey yok. Bekir Ağabey sökük diker, yama yapar ve ama küçük dükkânın neredeyse dört bir tarafında kitap vardır. Okur da okur.

Birikimli bir insandır Bekir Ağabey. Abdullah öğretmen ile Bekir abiyi tanıştırdım. Neyse ki güzel tarafı tanıştıktan sonra ve biraz konuşmalar başlayınca, hoca derin ve etkili sohbet atışlarını bir güzel yapıyor. Bekir Ağabey, Yeni Asya’yı, dergilerimizi, kitaplarımızı tanıyor. Zaman zaman uğradığımda ben ona bırakıyorum. Bizi seviyor. Şimdi ise ona Kendinizle Yürüyüşe Çıkın kitabımızı imzaladık. O da bize, yeğeninin, “Müziksel Hipnotizma” adında bir kitabını hediye etti. Böylece hediyeleşmiş olduk.

RAFLARDA RİSALELER VAR

Bekir Ağabey raflarında Risale-i Nur kitapları da var. Burası pek çok kişinin uğradığı bir yer. Bekir abinin kendisi bir tarikat ehli. Hatta kendi ifadesiyle üç, dört koldan tarikatın icazetini almış ve belgelerini bize de gösterdi. Bekir Ağabey ile olan görüşmemizde kendisinin dahil olduğu birkaç sohbet mekânı varmış, bizi sonraki zamanlarda oralarda Risale-i Nur dersi yapmaya davet etti. “O mekanlarda gençler de var, sizin dersler onlara iyi gelir. Özellikle sizlerin bu şekilde ziyaretleri bir Peygamber (asm) sünnetidir, devam ettirmek lazım.” dedi. Bekir Ağabey, çay içmeye vaktimiz olmadığı için hemen arkasında bir torbada bulunan güzel cevizlerden bize ikramda bulundu. Biz de onu Risale-i Nur sohbetlerine davet ettik.

Terzi Bekir Ağabey sonra eski dost ziyaretimize İnanç Kuaför Murat Beyle devam ettik. Murat Bey iyi bir esnaftır. İstikrarlıdır. Yıllardır aynı mekânda hizmet vermeye devam etmektedir. Benimle görüştüğünde hemen kayınbabamı sorar, çünkü onunla Urfa’ya geldiğinde, kayınbiraderimle birlikte tıraş vesilesiyle tanıştılar. Yani Murat Bey vefalı bir insandır. Murat Bey bir taraftan müşterisi ile ilgilendi bir taraftan da bizleri dinledi. Gençlik ve His Eğitimi kitabımızı imzalayıp, hediye ettik. Tabiî eski günlerden de biraz konuştuk. Güzel oldu.

Ne yapalım, gayret bizden netice Allah’tan. Ziyaretlere devam inşallah...