Kahramanmaraş Kadir Gecesi iftarında buluştu

Kahramanmaraş Yeni Asya Vakfı tarafından vakıf binasında Kadir Gecesi iftar programı düzenlendi.

Her yıl düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi iftarı bu yıl da, vakıf binasının bahçesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti. Bu sene düzenlenen geceyi ihya programına yeni simaların iştirakinin çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Nezih bir ortamda yenilen yemeklerden sonra vakıf mescidine geçen davetliler akşam namazını eda ederek, sıcak çaylarını sımsıcak muhabbet halkaları ile buluşturdular. Teravih namazı öncesi kısa aralıklarla iki ders okundu. Birinci derste, Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nurlar hakkında bilgiler aktarılırken; ikinci derste, Kadir Gecesinin mahiyet ve önemi üzerinde durularak, Risale-i Nurlardan derlenen, Kadir Gecesi ile alakalı mevzular anlatıldı.

Yeni Asya, iman ve Kur’an hakikatlerini aktarıyor

Gönüllere tatlı bir inşirah veren teravih namazı sonrasında gecenin ihyası ile vazifeli arkadaşlar tarafından Kur’an tilavet edilerek hatim duaları yapıldı. Çoşkulu bir kalabalık cemaat tarafından gerçekleştirilen Kadir Gecesi Programı ile ilgili konuşan, Kahramanmaraş Yeni Asya İl Sekreteri Atilla Yılmaz; bütün Ramazan ayı boyunca, her hafta Cuma günü akşamları, Yeni Asya Vakıf binasında iftar programı düzenlediklerini; Kadir Gecesi iftarı ve özel Kadir Gecesi programı ile mübarek üç ayların en feyizli gecesini idrak ettiklerini söyledi.

Yılmaz; Yeni Asya Gazetesi’nin ve Yeni Asya Camiası’nın en önemli özelliklerinden birisinin; insanımızın ve memleketimizin hatta tüm insanlığın manevi atmosferine iman ve Kur’an hakikatlerinin aktarılması olduğunu belirterek, Kadir Gecesinin bütün İslam coğrafyalarında saadet, huzur ve barışa vesile olması dileklerini iletti.

Kahramanmaraş - Yeni Asya