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7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sıka sıka ağzımızda diş kalmadı

06 Aralık 2022, Salı 18:00
Diyarbakırlılar, her gün zam üstüne zam geldiğini belirterek, asgari ücretten önce ekonominin iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Aydın Kaçmaz, 50 yaşında ve emekli. Pazardan alışveriş yapan Kaçmaz, “Her şey pahalı. Alım gücü yok, her şeye zam zam zam... Eskiden iyiydi, aldığım maaşla her şeyi alabiliyordum ama şimdi alamıyorum. Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor” diyor. Mehmet Şimşek, 56 yaşında ve o da emekli. Pazardaki fiyatları normalin üzerinde bulan Şimşek, alım gücünü zorlamasa da fiyatların kendisi için yüksek olduğunu ifade ediyor. Evren Koçak ise 41 yaşında, 8 yıldır pazarda tezgah açıyor. Şu an da kıt kanaat geçindiğini söyleyen Koçak, bugün çalışmazsa yarın aç kalacağını anlatıyor; “Yani günü kurtarmaya çalışıyoruz” diyor. Gazete Duvar’ın haberine göre Mehmet İlkaya, 26 yaşında, bir klima servisinde asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret artışı ile ilgili dönen tartışmalara dair İlkaya, “Şimdiki ekonomik durumda 15-20 bin lira da alsan boş. Allah’a şükür dededen kalma külüstür bir evimiz var, o da olmasa geçinemezdik. Kendimizi sıka sıka ağzımızda diş kalmadı. Millete bakıyorsun bizden daha beter” diyor.

Haber Merkezi

 

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