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11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Yurt genelinde hafta sonu da çok sıcak olacak

11 Temmuz 2025, Cuma 12:00
Hafta sonu sıcaklıklar, Ankara'da 37 ila 38 derece civarında, İstanbul'da mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece, İzmir'de 35 ila 37 derece arasında bekleniyor.

Hafta sonu, yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurt genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini söyleyen Çelik, "Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi. Mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ancak özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar hafta sonunda da etkili olmaya devam edecek." dedi.

Yurdun büyük bölümünde havanın az bulutlu açık geçeceğini belirten Çelik, sadece orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Kars, Ardahan çevrelerinde hafta sonunda yağış beklendiğini söyledi.

Marmara Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden Çelik, "En yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. İl merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık bekliyoruz. İlçe merkezlerinde birkaç derece daha yüksek olabilir." ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü, güneş altında ve özellikle öğle saatlerinde çok daha üzerinde sıcaklıklar ölçülebildiğini aktaran Çelik, "Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların mümkünse dışarı çıkmamalarını veya tedbir almalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

3 büyükşehirde hava durumu

Büyükşehirlerde bir yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, sadece İstanbul'da hafta sonu havanın parçalı bulutlu geçeceğini, İzmir ve Ankara'da ise havanın açık olacağını belirtti.

Çelik, sıcaklıkların, Ankara'da 37 ila 38 derece civarında seyredeceğini, İstanbul'da mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece olacağını, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında beklendiğini sözlerine ekledi.

AA

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