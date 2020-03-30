Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 2 kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bir hafta önce İstanbul'dan Mazgirt ilçesine bağlı 80 haneli Geçitveren köyüne dönen 6 kişilik aile fertlerinden 2'sine yapılan Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Geçitveren köyünde 2 kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin valilik tarafından yazılı açıklama yapılarak kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındığı belirtildi.

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