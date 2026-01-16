Yeni soğuk hava dalgası kapıda: 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

Yurdu etkisi altına alacak yeni soğuk hava dalgasından dolayı kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bu süreçte, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerindeki 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından paylaşılan açıklamada, Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının da etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.