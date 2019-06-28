Yazı kolaylaştıran az kalorili yiyecekler

Uzmanlar, yazın gelmesiyle birlikte rahat bir şekilde kilo verilmesi için daha az kalorili yiyeceklerin yenilmesini tavsiye ediyor.

Salatalıktan domatese, maruldan semizotuna, çaydan kahveye. Uzmanlar, yaza hazırlanırken diyet yapanların yanında olacak, ne kadar atıştırılsa da çok etkisi olmayacak, az kalorili besinleri tüketme konusunda uyarıyor. Daha doğru beslenerek az kalorili besinlerle formda kalmak mümkün. Yemek.com’da hazırlanan bilgiye göre, devamlı yemek yemek arzusu olanlar daha az kalorili besinler tüketerek, mevcut kilolarını koruyabilirler.

Tamamı sağlıklı ve çok düşük kalorili olan bu lezzetleri şöyle sıralayabiliriz:

Acı biber - 100 gramı 40 kalori

Antioksidan etkisi de olan acı biberin 100 gramında sadece 40 kalori var. Salatalarda, yemeklerde veya acıseverler tarafından tek başına tüketilebilir.

Kereviz - 100 gramı 16 kalori

Yaza girerken kereviz bulmak zor olacaktır. Ancak dört mevsim formda kalmak isteyenler unutmamalı ki, her 100 gram kerevizde yalnızca 16 kalori var.

Marul - 100 gramı 14 kalori

Salataların temeli, sandviçlerin lezzeti, kimi zaman da çıtır çıtır bir atıştırmalık. Hem lifli özelliği hem de 100 gramda 14 kalori bulunduran hafifliğiyle diyetlerin vazgeçilmezi.

Turp - 100 gramı 16 kalori

Bol lifli, antioksidan özellikli, az kalorili bir diğer lezzet, turp. 100 gramında sadece 16 kalori bulunan bu lezzet gün içinde ne kadar tüketilse az.

Limon - 100 gramı 27 kalori

C vitamini deposu limon, salatalarda, zeytinyağlılarda veya içeceklerde kullanılabilir. 100 gramında 27 kalori bulunan bir yaz bereketidir.

Şekersiz çay - 100 mL 3 kalori

Şekersiz içildiği sürece, çay tiryakilerinin bu lezzetten ayrı kalmasına gerek yok. Bir çay bardağına denk gelen 100 mililitre çayda sadece 3 kalori bulunuyor. yapamayanlar, bu lezzeti gönül rahatlığıyla tüketebilirler. 100 mililitre sade kahvede yalnızca 10 kalori bulunuyor. Bu da bir Türk kahvesi fincanından biraz fazlaya denk geliyor.

Sade kahve - 100 mL 10 kalori

Kahvesiz yapamayanlar, bu lezzeti gönül rahatlığıyla tüketebilirler. 100 mililitre sade kahvede yalnızca 10 kalori bulunuyor. Bu da bir Türk kahvesi fincanından biraz fazlaya denk geliyor.

Domates - 100 gramı 18 kalori

Yazın kraliçesi domates, hem yemeklerde hem çiğ olarak hayatımıza bambaşka bir lezzet katıyor. 100 gramındaki 18 kaloriyle de kendine hayran bırakıyor.

Havuç - 100 gramı 42 kalori

Lif muhtevası yüksek, kalorisi düşük bir diğer sebze de havuç. Kıtır kıtır yemesi en eğlenceli sebzelerden olan havuç 100 gramındaki 42 kaloriyle diyetlerin de vazgeçilmezi olabilir.

Buradaki kalori değerleri ortalama değerler ve yiyeceklerin boyutlarından tutun da ne şekilde hazırlanarak yendiğine göre çeşitli faktörlere göre farklılık gösteriyor.

Bu yüzden olabildiğince tabiî halde yemek gerekir.

Lahana - 100 gramı 24 kalori

Lahana aslında bir kış sebzesi, fakat bu lezzete kavuşmak isteyenler ilkbahar boyunca Brüksel lahanası tercih edebilirler. 100 gramında yalnızca 24 kalori bulunuyor.

Salatalık - 100 gramı 15 kalori

Su oranı son derece yüksek, kalorisi ise çok az olan salatalık diyetlerde sınırsız tüketilebilir. 100 gramında yalnızca 15 kalori vardır.

Semizotu - 100 gramı 16 kalori

Sade yendiğinde bile nefis bir tat sunan semizotu mineraller, vitaminler ve omega 3 açısından son derece zengin. Ayrıca 100 gramında yalnızca 16 kalori bulunuyor.

Kabak - 100 gramı 16 kalori

Yüksek lif muhtevasıyla sadece diyetlerde değil, normal hayatta tüketilmesi de sıkça tavsiye edilen kabağın 100 gramında 16 kalori var.

Roka - 100 gramı 25 kalori

Salatalarda hürce kullanılabilen, balığın vazgeçilmezi olan roka hem sağlıklı hem de çok düşük kalorili: 100 gramı 25 kalori.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

sedatserdar55@gmail.com