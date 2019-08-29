"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Mezaristan manzaralı konutlar

Ali Rıza AYDIN
29 Ağustos 2019, Perşembe
Ev sahibi olunacağı zaman şehir manzaralı, deniz manzaralı, gül gülistan manzaralı olanları aranır; bulunursa tercih edilir, bu konutlar alınır. Mezaristan manzarası olanlar düşünülmez, alınmaz.

Gerçi “Zevklerle renkler tartışılmaz” denir, ama ben yine de, sebebini sormadan edemedim.

Neden?

Hâlbuki ecdâd mezarıyla iç içe, koyun koyuna olmuş; göçeceği o yerlerin, yakınında bulunmuş.

Kabre bakmak arkasını yâd etmeye sebepse, ne âlâ. Baktığını görmemek, idrak edip “neden”ini bilmemekse, ne fena!

Geçtiğimiz senelerin birinde, Ramazan’ın ortasında bir tanıdık yakınının cenazesinde bulundum.

Cemaatten bazıları oruçlu, namazlı, bazısı ise, oruç moruç tutmuyor.

Anlaşılır şey değil!

Doğrusu hayretime gitti ve “Bu insanlar, önündeki şu mevtadan hiç mi ibret almazlar?” diye esef ettim, hayıflandım.

Cenaze defnedilirken, mezaristanın hemen yamacındaki yüksek katlı apartmanlar nazarıma ilişti. Yanımdaki dostuma gösterdim ve ardından da kendisine, lâtife yollu; “Mezaristan manzaralı konutlar” dedim.

Dostum; “Cemaatten çokları, püfür püfür tüttürüyor” dedi ve oruç tutmayanları kastederek; “Hiç mi ibret almıyorlar, bilmem ki” demek suretiyle düşüncemi teyit eden duygusunu paylaştı.

Bulunduğumuz alan, binlerce mevtanın medfun olduğu yer. Yani, ötelere varmak için, yanaşılan iskele…

Kim bilir, yer altında kimler var, kimler gelmiş yatmışlar?

Dahası: Ne hâldeler acaba?

Risale-i Nur’da ifade edildiği üzere, “Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bir istediği var” 1 cümlesiyle, kabrin arkası için çalışmanın 2 ehemmiyetine dikkat çekilmektedir.

Gelmek de hak, gitmek de hak; mü’min ise, sonsuz Cennete elyak.

Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde, “Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz” 3 demiyor mu?

Şu hâlde ne mevtadan ne mezardan havfa düşmek manasız!

Bilâkis, ahirete iman eden, iz’ânına güvenir; ardından da, adam gibi, akıbete yönelir.

Demek atalarımızın, mezarlarını evlerinin avlusuna, bahçesine yapması; mezaristan civarını istemesi bundanmış. Tâ ki, hadis-i şerifte ifadesini bulan, “ölümü çok zikrediniz” emr-i Nebevîsine, gece gündüz bihakkın ittiba edilmiş olsun.

Ve dahi, yürekler de bu anlayış, her nefeste bulunsun.

Velhâsıl:

Artık bundan sonra emlakçılar, listelerine, “Mezarlık manzaralı konut” özelliğini de ilâve edebilirler.

Olur ya, bu sebeple bazıları, rehaveti delerler; mahsus mekân mezara, iman ile girerler.

Dipnotlar:

1- Said Nursî, Asa-yı Musa, s. 14.

2- Said Nursî, Mektubat, s. 487.

3- Tirmizî, Zühd: 4, Kıyâmet: 26; Nesâî, Cenâiz: 3. 

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib âcil çözüm bekliyor

    Keşmir de şartlar daha da kötüye gidiyor!

    Lübnan'ın resmi haber ajansı: Lübnan ordusu İsrail İHA'sına ateş açtı

    Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 'zam' oranını belirledi

    Rusya'da 8 Ağustos'taki nükleer patlama reaktör kaynaklı mı?

    Barselona'da 'yankesicilik' alarmı!

    'Mutlu şehir' bu yıl üzüldü

    Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor: Antalya ve Muğla'daki yangınlarda son durum?

    Stromboli Yanardağı, Sicilya Adası'nı alarma geçirdi

    Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazıya başlandı

    Johnson anlaşmasız Brexit için parlamentoyu tatile çıkarmak istiyor

    AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

    Lavrov: ABD ve müttefikleri IŞİD ile ilgili çifte standart uyguluyor

    İsveç'te İslâm karşıtlığı yapan milletvekili partisinden ihraç edildi

    Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

    Şule Yüksel Şenler vefat etti

    Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli öğrenci ABD'ye alınmadı

    RTÜK dizi ve film yapımcılarıyla şiddet sahnelerini görüşecek

    Ruhani'den eleştirilere cevap: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız

    'Doğru şekilde tüketilen armut zayıflamaya yardımcı oluyor'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete alet etmek
    Ahmet Cemil Çökren

    Yöneticimiz dindar mı olmalı?
    Süleyman KÖSMENE

    Kütüb-ü sabıkada müjdeli remizler
    Cevher İLHAN

    Yeni “Çekiç Güç”le…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi yolunun engeli
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyet-i sefihe gaflet perdesini kalınlaştırdı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (4)
    Said YÜKSEKDAĞ

    Ölümü nasıl unutmayacağız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.