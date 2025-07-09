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'Grok'un paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı - 'Grok'tan uygunsuz paylaşımlara ilişkin açıklama

09 Temmuz 2025, Çarşamba 14:13
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, X sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan "Grok" isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Erişim engeli ve içerik çıkarma kararları için başsavcılığın soruşturma açmasının zaruri olduğu, bu bağlamada suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Tunç: Kanuni muafiyet söz konusu olmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği, suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlatıldığı hatırlatılan Tunç, son zamanlarda yapay zeka kaynaklı internet ortamında kişilik haklarını ihlal eden ve suç teşkil eden birtakım paylaşımlar yapılmaya başlandığını söyledi.

İnternette suç işlenmesinin önlenmesine yönelik düzenlemeye işaret eden Tunç, Türk Ceza Kanunu'na göre, suç teşkil eden bir fiilin yapay zeka kullanılarak işlenmesi halinde de suç teşkil ettiğini vurguladı.

Yapay zekanın, gerçek bir kişilik olmadığına işaret eden Tunç, "Eğer bir yapay zeka paylaşımını bulunduran, barındıran bir yer sağlayıcı varsa, ki internette biliyorsunuz X platformu var, YouTube var, diğer platformlar var, bunlar bu içeriği barındırıyorsa, bunun yapay zekadan geldiği şeklinde kanuni muafiyeti söz konusu olmaz. Dolayısıyla içerik sağlayıcılarının ve yer sağlayıcılarının bu konuda sorumluluğu vardır. Erişimin engellenmesi ile ilgili prosedürler işletilir. Bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir prosedürü işletmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, yapay zeka ile ilgili özel hükümler ihtiva eden bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Grok'tan uygunsuz paylaşımlara ilişkin açıklama

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edildi.

Sistemin geliştiricisi xAI'ın uygunsuz içeriklerden haberdar olduktan sonra, robotun X'te paylaşım yapmasından önce nefret söyleminin önüne geçmek için harekete geçtiği belirtildi.

xAI'ın Grok'a sadece gerçeği aramayı öğrettiğinin aktarıldığı açıklamada, milyonlarca X kullanıcısı sayesinde eğitilebilecek noktaların hızla belirlenip güncellenebildiği vurgulandı.

AA

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