Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, son dönemde ABD merkezli yapay zekâ şirketlerinin geliştirdiği modellerle gündeme gelen “belirlenen sınırların dışına çıkan faaliyetler gösterme” vakalarından biri de Avustralya’da yaşandı.

OpenAI: Güvenlik ihlaliyle sonuçlanan testte başka hizmetler de etkilendi Andrew isimli kişi, yapay zekâ asistanından, kendisini spor salonundaki popüler sabah dersine kaydettirmesini istedi. Spor salonunun sistemindeki zafiyeti keşfeden yapay zekâ asistanı, Andrew’u aylar öncesinden bir derse kaydettirdi. Yapay zekâ asistanı ayrıca daha yakın tarihli bir dersin bekleme listesinde Andrew’un önündeki kişiyi ise kendisine böyle bir komut verilmemesine rağmen listeden çıkardı. Bu eylemini “kabiliyetlerini test etmek” için yaptığını açıklayan yapay zekâ asistanı, bekleme listesinden sildiği kişinin kaydını ise sisteme tekrar yükleyemeyeceğini ifade etti. Bu olayın, yapay zekânın beklenmedik davranışları sebebiyle Avustralya’da yaşanan ilk siber risk vakası olduğu belirtiliyor. Haber Merkezi

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