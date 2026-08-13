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13 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Gökyüzünde görsel şölen: Perseid meteor yağmuru tefekkür edildi

13 Ağustos 2026, Perşembe 09:16
Gökyüzü meraklıları, "Perseid meteor yağmuru gözlem etkinliği"nde bir araya geldi.

Çok sayıda kişi belediye tarafından tarihi Nevşehir Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Gökyüzü meraklıları, kale içi ve surlarda oluşturulan alanda meteor yağmurunu gözlemledi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çello ve gitarla dinleti sunduğu etkinlikte çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Perseid meteor yağmuru Konya'da görüntülendi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Etkinliğe katılanlardan Aysel Aydemir, daha önce meteor yağmuru izlemediğini, heyecanla gökyüzünü takip ettiğini belirtti.

Hakan Yurtbilir ise ailesiyle katıldığı etkinlikte müzik eşliğinde gökyüzünü izlemenin keyifli olduğunu ifade etti.

Konya

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Kayseri

Kayseri'de vatandaşlar İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'te Perseid meteor yağmurunu gözlemledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes AŞ ile Kayseri Bilim Merkezi tarafından Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinlikte, gökyüzü tutkunları Erciyes'te bir araya geldi.

Işık kirliliğinin bulunmadığı 2 bin 650 metrede gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcılar meteor yağmurunu izledi.

Astronomların, gökyüzü meraklılarına gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptığı etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı da buldu.

AA

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