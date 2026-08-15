Ekran hayatı yutuyor

RTÜK araştırması, Türkiye’de ekran ve internet kullanımının günlük hayatı kuşattığını ortaya koydu.

İSTANBUL / YENİ ASYA - MEHTAP Y. YÜKSELTEN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 yılı Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü 20 bin 202 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre; en yaygın kullanılan medya mecrası yüzde 82,5 ile televizyon olurken, televizyonu yüzde 81 ile internet, yüzde 72 ile sosyal medya takip etti.

Ekran başında tüketilen saatler

Araştırma sonuçlarına göre günlük ortalama medya kullanım sürelerinde internet, 4 saat 5 dakika ile ilk sırada yer aldı. İnterneti 3 saat 40 dakika ile televizyon yayınları, 3 saat 7 dakika ile sosyal medya, 2 saat 31 dakika ile isteğe bağlı yayın platformları ve 1 saat 43 dakika ile radyo yayınları ile dijital ortamlardan müzik dinleme takip etti.

Gençlerde kullanım daha yüksek

Dijital platformların özellikle gençler arasında yaygın olduğu görülüyor. 15-24 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 90,9’a, sosyal medya kullanım oranı yüzde 87’ye ulaşıyor. Sosyal medya içeriklerinin yüzde 99,5’i, internet içeriklerinin ise yüzde 99,4’ü cep telefonu aracılığıyla tüketiliyor.

Dijital medya okuryazarlığı şart

RTÜK de araştırmanın sonuçlarında aşırı medya kullanımı ve bilgi kirliliğine dikkat çekerek dijital medya okuryazarlığının geliştirilmesinin önemini vurguladı. Teknolojiyi bütünüyle hayatın dışına çıkarmak mümkün değil. Ancak ekranın hayatı yönetmesine izin vermek yerine, ekranı gerektiği kadar ve bilinçli kullanmak; özellikle çocuk ve gençlerin gerçek hayatla bağlarını, aile içi iletişimini ve sosyal gelişimini korumak açısından önem taşıyor.

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RTÜK’ten dört platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündemdeki yayın ihlâllerini görüşmek üzere toplandı. Üst Kurul, “LGBTİ+ propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler” sebebiyle dört dijital platforma üst sınırdan ceza verdi. HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+’a katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idarî para cezası uyguladı. RTÜK, HBO Max’a müstehcen içerik, Prime Video’ya müstehcenlik ve şiddeti özendirme, Netflix’e millî ve manevî değerlere aykırılık, Disney+’a ise çocuk istismarı gerekçeleriyle yaptırım kararı verdi.

Haber Merkezi