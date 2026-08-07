“Herkes dijital kuşatma altında”

Maarif Platformu, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Tekden Film ve Uluslararası Sinema Derneğinin ortak katkılarıyla hazırlanan "Sanal Kuşatma ve Medya Krizi: Dijital Tehditler, Ekranın Kurtuluşu ve Çözüm Yolları" başlıklı rapor yayımlandı.

Toplantıda konuşan Maarif Platformu Başkanı Osman Çakmak, raporun yalnızca dijital bağımlılık veya medya şiddeti tartışmalarıyla sınırlı olmadığını, eğitim, aile, din, sanat, medya ve hukuk gibi farklı disiplinleri aynı çatı altında buluşturan çok yönlü bir çalışma niteliği taşıdığını söyledi. Çakmak, meselenin ekranı kapatıp açmaktan çok, ekranın arkasındaki niyet ve içerik üretimiyle ilgili olduğunu belirtti. TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı ise bugün herkesin dijital kuşatma altında olduğunu belirterek, "Bütün dünya bu kuşatmanın içerisinde. Zihin inşa etme meselesi, günümüzün temel meselesi." dedi. Rapora, "www.maarifplatformu.com" adresinden ulaşılabiliyor. AA

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