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30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Çocuklara küresel koruma

30 Temmuz 2026, Perşembe 11:04
Çocukları dijital bağımlılık ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik sosyal medya düzenlemeleri dünya genelinde hız kazanıyor.

Fransa Parlamentosu geçen hafta 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını kabul ederek TikTok, Instagram, Snapchat gibi uygulamaları çocuklara yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasağı görevdeki son döneminin temel reformlarından biri olarak nitelendirdi ve Eylül ayına kadar uygulamaya koyma sözü verdi.

Fransa’dan öncü adım

Avrupa’da giderek daha fazla hükümet yaş doğrulama ve erişim kısıtlamalarını gündemine alıyor. Fransa Parlamentosu 21 Temmuz’da 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Böylece Fransa, TikTok, Instagram, Snapchat gibi uygulamaları çocuklara yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Fransa hükümeti, yasanın gerekçesinin çocukların ruh sağlığını koruma ve çevrim içi platformların bağımlılık meydana getiren tasarımlarının etkisini azaltma olduğunu bildirdi.

Küresel seferberlik büyüyor

Yunanistan 15 yaş altındaki çocukların Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformlara erişimini 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren engellemeyi hedefliyor. Birleşik Krallık ise 16 yaş altına sosyal medya hizmeti sunulmasını yasaklayacak düzenlemeyi 2026 sonundan önce parlamentoya taşımayacak, Londra, yeni koruma tedbirlerini 2027 ilkbaharında yürürlüğe koymayı planlıyor.

Türkiye’de uygulama Kasım’da

Türkiye de benzer bir düzenlemeyi 1 Mayıs 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan 7578 sayılı Kanun kapsamında getirmişti. Düzenleme, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmasını yasaklıyor ve şirketlere yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getiriyor. Kanun ayrıca 15-18 yaş grubuna yönelik ayrıştırılmış hizmetler ile hesap ayarları, ücretli işlemler ve kullanım süresinin sınırlandırılmasını kapsayan ebeveyn kontrol araçları öngörüyor. İlgili hükümlerin 1 Kasım 2026’da uygulanmaya başlaması bekleniyor.

İlk yaş sınırı uygulaması Avustralya’dan

Çocuklara yönelik sosyal medya yaş sınırını ilk uygulayan ülke ise Avustralya oldu. 16 yaş altına getirilen yasağın ardından yaklaşık 4,7 milyon yaş kısıtlamalı hesap kaldırıldı veya erişime kapatıldı. Şirketlere ise kuralları ihlal etmeleri halinde ağır para cezaları öngörülüyor.

Ankara-Anka

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