Yapay zeka şirketleri kitapları imha ediyor!

Son dönemde yapay zeka şirketlerinin sahaflardan ikinci el kitapları toplu olarak alıp, yapay zeka modellerini eğittikten sonra kitapları imha ettiğine dair iddialar giderek artıyor.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian’ın iletişime geçtiği kitapçılar, ABD, Kanada, Avrupa kıtası ve Birleşik Krallık’tan gizemli alıcılardan sipariş aldıklarını söylerken bu artışın dünya çapında da görüldüğü bildirildi. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post bu yıl, önde gelen yapay zeka şirketi ve Claude chatbot’unun geliştiricisi Anthropic’in, kitapları satın almak ve içeriklerinin taranabilmesi için sırtlarını kesip geri dönüşüme göndermek üzere on milyonlarca dolar harcadığını ortaya çıkarmıştı. Haber Merkezi

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