"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

AB 3.güç olabilir

01 Haziran 2020, Pazartesi 18:30
Koronavirüs salgını krizinin AB’yi yıkıma sürüklemesi beklenirken, tam tersi yönde dünya düzenindeki değişimler birlik sürecinde güçlenmeye devam edebilecek gelişmeleri tetikledi.

Uluslararası ilişkiler alanında, birçok yorumcu, Covid-19 salgını krizinin dünya düzeninin dengelerini değiştirmeye başladığını düşünüyor.

BBC’deki habere göre yorumcular bu değişikliği, ABD-Çin rekabeti ve iki kutuplu dünya paradigması içine yerleştiriyor. Bu paradigmada Rusya bu iki kutup arasındaki çelişkiye ek bir güç merkezi; Avrupa Birliği (AB) ise hiç göze çarpmıyor. Ancak Covid-19 salgınının etkisiyle AB’de başlayan gelişmeler, bu paradigmayı değişmeye zorlayacak gibi görünüyor. Uluslararası güçler dengesini salt ABD-Çin üzerinden düşünen yaklaşım önemli bir etkeni, bir hesaplamaya güre dünyanın ikinci büyük ekonomisini AB’yi göz ardı ediyor. Halbuki AB ekonomik gücü dışında Almanya, Fransa, Belçika gibi ekonomik, teknolojik, hatta askeri alanlarda çok güçlü ülkeleri barındırıyor. Diğer taraftan, koronavirüs ve “Büyük Buhran” ortamında AB içinde Güney ve Kuzey, Doğu ve Batı ülkeleri arasındaki çelişkiler derinleşiyor. Bu derinleşme kimi yorumcularda “AB bu krizi aşamaz” kanaatini oluşturuyor, uluslararası jeopolitiğin dengelerine ilişkin tartışmalarda AB’yi kale almayan bakışı doğruluyor.

AB’nin gücü uluslararası alanda hissedilebilir

Koronavirüs salgını krizinin AB’yi yıkıma sürüklemesi beklenirken, tam aksi yönde birlik sürecinde sağ popülist akımların muhalefetine karşın, bunları zayıflatarak güçlenmeye devam edebilecek gelişmeleri tetiklendi. Bu olasılık, AB’nin ortak ekonomik ve giderek siyasi, askeri gücünü uluslararası alanda hissettirmeye başlamasının önünü açabilir. Şimdi, küresel güçler dengesi ortamında AB’nin, ABD ile Çin arasındaki rekabetin dinamiklerini, yönünü, hatta küresel ilişkilerin yeniden şekillenme sürecini belirleme, en azından etkileme kapasitesine sahip bir üçüncü güç konumuna yükselme olasılığından söz edilebilir.

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siirt - Pervari'de askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

    Ayrıştırıcı değil birleştirici olalım

    Ailesi özel otopsi raporunu paylaştı

    İsrafla mücadele tarlada başlamalı

    Bu modelle ekonomi düze çıkamaz

    Tehdit hâlâ büyük

    Rüştü Tafral Ağabeyi rahmetle anıyoruz

    İsrail’le anlaşmayı fesh edin, siz de hayırla yad edilin

    % 57,3 parlamenter sistemden yana

    Spor dünyası, ırkçılığa karşı tek vücut oluyor

    Minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak

    Washington'da sokağa çıkmak yasaklandı

    Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı

    Şehit polis Erman Özcan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    AB 3.güç olabilir

    İsrail Kudüs’te yıkıma devam edecek

    '200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim'

    Kreşler, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

    Şehit Uzman Onbaşı Gündeş'in kanı yerde kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokatörlere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sosyologlar zulme ne der?
    Genel

    Hz. Cebrail’in (as) indirdiği duâ: Sekîne
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şu zamandaki duâlar neden karşılık bulmuyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vesvese virüsü
    Cevher İLHAN

    “Sivil toplum”a kumpas
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün fihristesi namazdır
    Osman ZENGİN

    Musîbetler ve vesvese
    Süleyman KÖSMENE

    Bir özür problemimiz varsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.