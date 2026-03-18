Hürmüz Boğazı Amerika’yı bitirecek

Milyarder Ray Dalio, ABD ile İran arasındaki savaşın kaderini belirleyecek “Nihaî Savaş”ın Hürmüz Boğazı’nda yaşanacağını yazdı.

İmparatorlukların çöküşü üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen ünlü milyarder, ABD’nin Hürmüz’ü açamaması halinde 1956’da İngiliz İmparatorluğu’nu bitiren “Süveyş Kanalı Krizi”ne benzer bir hezimet yaşayacağını; müttefiklerin ve sermayenin ABD’den kaçarak Dolar’ın küresel rezerv para statüsünü çökertebileceği uyarısında bulundu. Dalio, İranlıların varoluşsal bir intikam savaşı verdiğini ve ölmeye hazır olduklarını belirtirken, Amerikalıların yüksek benzin fiyatlarından, siyasetçilerin ise yaklaşan seçimlerden endişe duyduğuna dikkat çekti. Savaşlarda “acıya dayanma kapasitesinin, acı çektirme kapasitesinden daha önemli olduğunu” hatırlatan Dalio, Tahran’ın ana stratejisinin savaşı uzatarak ABD kamuoyunun acı eşiğini zorlamak ve Washington’u pes ettirmek olduğunu ifade etti. Haber Merkezi

