Kadir Gecesi'nde kardeş kanı aktı

17 Mart 2026, Salı 17:00
Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve Nangarhar'da askeri tesisleri hedef aldığını duyururken, Afganistan yönetimi, Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezin vurulduğunu açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki teyit hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'ın, 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da "askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldığı" kaydedildi.

 

Dawn'a konuşan Pakistanlı güvenlik kaynakları da Afganistan'a yönelik 16 Mart gecesi düzenlenen saldırılarda Kabil'de iki bölgede mühimmat deposu ve teknik destek altyapısının imha edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, Nangarhar'da da Pakistan güçlerinin dört bölgede askeri tesisleri hedef aldığını, bu tesislerin yanındaki lojistik, mühimmat ve teknik altyapının da imha edildiğini belirtti.

Öte yandan Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, "Pakistan'ın bir kez daha Afganistan'ın hava sahasını ihlal ettiği ve Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezi hedef aldığı" paylaşımında bulundu.

Mücahid, saldırıda hastalardan ölen ve yaralananlar olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bunun "tüm kabul görmüş ilkelere aykırı" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu ifade etti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında ise Mücahid'in paylaşımının "gerçekleri yansıtmadığı" vurgulandı.

Pakistan'ın, Kabil ve Nangarhar'daki operasyonlarının, "madde bağımlılarının tedavi edildiği merkezin hedef alındığı şeklinde yansıtılmasının sınır ötesi terörizme sağlanan yasa dışı desteği örtbas ve kamuoyunu kışkırtma amacı taşıdığı" savunuldu.

Afganistan, Pakistan'ın "hastaneye saldırısında 400 kişinin öldüğünü" açıklarken İslamabad yönetimi bunu reddetti

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabında, "Pakistan'ın dün akşam yerel saatle 21.00 sularında Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği 2 bin yataklı hastaneye hava saldırısı düzenlediği"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Saldırıda hastanenin büyük kısmının tahrip olduğunu belirten Fitrat, "şu ana kadar ölü sayısının 400'e ulaştığını, yaklaşık 250 kişinin yaralandığını" belirtti.

Pakistan hastanenin vurulduğunu reddetti

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kabil ve Nangarhar'daki saldırılarda, "askeri tesislerin" hedef alındığını bildirdi.

Tarar, Kabil'de iki konumdaki teknik destek altyapısı ve mühimmat depolama tesisinin yok edildiğini belirterek "Saldırılar sonrası gözle görünen ikinci patlamalar, büyük mühimmat deposunun varlığına açıkça işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Afganistan'a yönelik operasyonların, "istenen hedeflere ulaşılana kadar süreceğini" kaydeden Tarar, Afganistan yönetiminin "asılsız iddialarda bulunduğunu" kaydetti.

⁠Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

AA

    İsrail, Lübnan'da da kan akıtmaya devam ediyor!

    Trump: NATO'dan ayrılma kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu

    Macron: Biz çatışmanın tarafı değiliz; yine tekrar ediyorum, bu savaşa katılmıyoruz

    İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü açıklandı

    BM: Saldırılar hukuka aykırı

    Petrol krizi kapıda

    Bağdat Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

    Sri Lanka'dan "yakıt tasarrufu" adımı: Kamuda çarşamba günleri tatil ilan edildi

    FIFA'dan İran'a çağrı: Dünya Kupası'na katıl

    AB'den Lübnan uyarısı: Kara harekatı mevcut durumu daha da kötüleştirir

    İsrail basını: Laricani, hava saldırısında hedef alındı

    ABD Terörle Mücadele Direktörü Trump’a tepki göstererek istifa etti: Vicdanım elvermediği için İran'la savaşı destekleyemem!

    Kadir Gecesi'nde kardeş kanı aktı

    Tahran'da 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü

    ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılar devam ediyor

    "Bu hafta olmasa da çok yakında bitecek"

    İsrail ordusu Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

    Pakistan, Kabil ve Nangarhar'da askeri tesisleri hedef aldı

    İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

    Günün Ayet ve Hadisi
    Nurdan Katreler
    Bediüzzaman ve Enver Paşa

