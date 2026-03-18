Trump yalnız kaldı - AB: Bu bizim savaşımız değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı için destek çağrısı Avrupa Birliği tarafından “Bu bizim savaşımız değil” denilerek reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, enerji ihtiyacını Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerle karşılayan ülkelere seslendi. ABD’nin dışarıdan petrol ithal etmeye ihtiyacının olmadığını ve Hürmüz Boğazı’ndan toplam petrol alımlarının sadece yüzde 1’i kadar petrol geçtiğini belirten Trump, “Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı’na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz. Çin yüzde 90, Japonya yüzde 95, Güney Kore yüzde 35” değerlendirmesini yaptı.

“NATO yardıma gelmiyor”

Trump, söz konusu ülkelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin de petrol ihtiyacını karşılamada Hürmüz Boğazı’na ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ABD’nin bu boğazı yıllardır “bedavaya” koruduğunu ve şimdi ilgili ülkelerin öne çıkması gerektiğini ifade etti. “Birçok ülke Hürmüz Boğazı konusunda yardıma geleceklerini söyledi bana, bazıları çok istekli, bazıları ise o kadar değil, bazıları da yardıma gelmeyecek” yorumunu yapan Trump, kendilerinin NATO’ya her zaman yardım ettiğini, ancak ABD’nin ihtiyacı olduğunda NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini savundu.

“Savaşa çekilmek istemiyoruz”

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrılarına rağmen Hürmüz Boğazı’nda olası bir askerî operasyona katılmayacağını duyurdu. Brüksel’de Pazartesi günü düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “(Birlik üyesi) hiçbir ülkenin bu savaşa çekilmek istemediğini” dile getirdi. Kallas, “Bu bizim savaşımız değil” ifadesini kullandı. Kallas, AB’nin hâlihazırda bölgede görev yapan Aspides deniz misyonunu genişletme niyetinde olmadığını da vurguladı. Haber Merkezi

Bu, NATO’nun savaşı da değil

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin, “Bu, NATO’nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır. Alman hükümeti de ittifakın yetki alanını ve bu savaşa katılım konusundaki kendi pozisyonunu net şekilde değerlendirmelidir” değerlendirmesinde bulundu. Alman hükümeti, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına katılmayacağını defalarca belirtmişti. Haber Merkezi

İtalya: Savaşta değiliz ve girmeyeceğiz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan ve Tahran’ın misillemeleriyle süren Orta Doğu’daki krize ilişkin, “Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz” dedi.