Petrol krizi kapıda

Orta Doğu’daki çatışmalar sürerken Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama petrol piyasalarını baskı altında tutuyor.

Brent petrol 17 Mart işlemlerinde 100 doların üzerinde seyrini korurken, Morgan Stanley ikinci çeyrek tahminini 80 dolardan 110 dolara yükseltti. ING, mevcut kayıpların Rus petrolü ve stratejik rezervlerle telafi edilemeyeceğini belirtirken, Hürmüz’den geçen tanker sayısının düşük kalması arz şoku riskini artırıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise kesintinin 1973 petrol krizinden bu yana en ciddi durum olduğunu belirterek, boğaz açılsa bile enerji ticaretinin toparlanmasının zaman alacağını ifade etti. Haber Merkezi

