Hürmüz dostlara açık düşmanlara kapalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı’nın ABD-İsrail ve müttefikleri dışındaki ülkelere açık olduğunu yineledi.
Ülkesinin ABD-İsrail saldırganlığına karşı meşru savunma yaptığını ifade eden Erakçi, savaşın başında “koşulsuz teslimiyet” isteyen ABD’nin daha sonra ateşkes talep ettiğini belirterek, “Karşılarında nasıl bir millet olduğunu anladılar. İran, kendini savunmakta tereddüt etmeyecek ve gerektiği sürece savaşa devam edecek” dedi. Öte yandan ABD istihbarat birimlerinin değerlendirme raporlarına göre, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına rağmen Tahran’daki yönetimin “daha sert bir yapıya” dönüştüğü iddia edildi.
