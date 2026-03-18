İsrail, Lübnan'da da kan akıtmaya devam ediyor!

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki hava saldırısında 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği iki saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in hedef aldığı noktadan ceset kalıntılarının çıkarıldığı ve kimlik tespiti için DNA testlerinin yapıldığı aktarıldı.

Beyrut'a hava saldırıları düzenlendi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Balata Sokağı Mahallesi ile şehrin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Bölgeden aktarılanlara göre, İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi ile kentin güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli 2 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve Dahiye'den dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail'in Lübnan'ın doğusunda düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Baalbek kentindeki Ras el-Ayn Mahallesi'nde bir noktayı hedef aldı.

Saldırıda 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı ve 3 kişi kayboldu.

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail saldırısının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesi duyuldu ve hedef alınan noktadan siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Sur kentinden kuzeye doğru göç dalgası yaşanıyor

Lübnan basınında çıkan haberlerde, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Sur kentindeki Lübnanlıların kuzeye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Basında çıkan ve sosyal medyada da sıkça paylaşılan görüntülerde yollarda trafik ve yoğunluğun oluştuğu görülüyor.

İsrail ordusundan, Lübnan'ın güneyindeki Akabiye beldesinde bir binaya saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin de güneyinde bulunan el-Akabiye beldesinde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Akabiye'de haritada işaretlenen binada ve bitişiğindeki yapılarda bulunanlara bölgeden en az 300 metre uzaklaşma çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, binanın Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia ederek, bölge sakinlerinden Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme talebinde bulundu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok katlı bir binayı bombaladı

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun saldırı ve tahliye tehdidinde bulunduğu el-Akabiye'deki binanın bombalandığı belirtildi.

Yerel basında ve sosyal medyada, saldırı anına ilişkin görüntüler sıkça paylaşıldı.

İsrail ordusundan Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir bina için tahliye ve saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki bir binanın kırmızıyla işaretli olduğu harita paylaştı.

Adraee, Başura Mahallesi sakinlerine hitaben, haritada kırmızıyla işaretlenen binadan ve çevresindeki yapılardan en az 300 metre uzaklaşılmasını talep etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, koordinatlarını paylaştığı binanın, "Hizbullah'ın kullandığı bir tesise yakın olduğunu" iddia ederek, saldırı düzenleyeceklerini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine saldırıların başlatıldığı, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen noktaların hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için yapılan tahliye uyarısının hatırlatıldığı açıklamada, Hizbullah'ın hedef alındığı iddia edilen saldırıların başlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok katlı bir binaya saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki tahliyesini istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu çok katlı binayı bombaladı.

Saldırının ardından bina yerle bir oldu. Bölgeden dumanlar yükseldi ve hedef alınan binanın çevresini toz bulutu kapladı.