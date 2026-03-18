Irak: İran'dan elektrik üretimi için gelen gaz akışı tamamen durdu

18 Mart 2026, Çarşamba 20:36
Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan elektrik üretimi için gerekli kritik gaz tedarikinin tamamen durduğunu açıkladı.

Irak, elektrik üretimi için İran’dan sağlanan doğal gaz akışının tamamen durduğunu duyurdu.

Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, elektrik üretimi için İran’dan gaz tedarikinin durduğu belirtildi. Irak, İran’dan aldığı gazla elektrik hizmeti veriyor.

Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı ve 45. Tugay 2. Alay karargahına yönelik saldırıda 3 kişi öldü ve yararlılar var." denildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi

Irak’ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kerkük kent merkezindeki Tisin semtinde bulunan Haşdi Şabi karargahına füze saldısı düzenlendi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Iraklı yetkililerden saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

    Dikkat çeken bir hidayet yolculuğu daha: 'Kur’an bana bir şey yapamaz çünkü ben Müslüman değilim'

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

    Galatasaray, Liverpool’a 20 sene sonra yenilerek Avrupa'ya veda etti

    Irak: İran'dan elektrik üretimi için gelen gaz akışı tamamen durdu

    Meksikalı Müslüman Roberto İslam'la tanışma yolculuğunu anlattı: 'İslam, kalbe huzur getiriyor'

    İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı

    Galatasaray 1-0'ın rövanşında deplasmanda Liverpool karşısında

    Erbil'de İHA saldırısı sonucu büyük bir yangın çıktı

    Hürmüz Boğazı Amerika’yı bitirecek

    Hürmüz dostlara açık düşmanlara kapalı

    Trump yalnız kaldı - AB: Bu bizim savaşımız değil

    İsrail, Lübnan'da da kan akıtmaya devam ediyor!

    Trump: NATO'dan ayrılma kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu

    Macron: Biz çatışmanın tarafı değiliz; yine tekrar ediyorum, bu savaşa katılmıyoruz

    İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü açıklandı

    BM: Saldırılar hukuka aykırı

    Petrol krizi kapıda

    Bediüzzaman ve Enver Paşa

    Almanya: İran-ABD-İsrail savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeli

