BM: Saldırılar hukuka aykırı

BM Hakları Konseyi’nin 61. Oturumu kapsamında İran’daki durum ele alındı.

BM’nin İran’daki insan hakları durumuyla ilgili raportörü Mai Sato, “(ABD ve İsrail’in İran’a yönelik) Saldırıların varsayılan veya belirtilen amacı ne olursa olsun, hukuka aykırı olmaya devam ediyor” derken, BM İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu Başkanı Sara Hossain, “ABD’li üst düzey yetkililerin, uzun süredir ‘çatışma kurallarının’ bu çatışmada geçerli olmadığını öne süren açıklamalarından özellikle endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini ise İran’daki ilkokula düzenlenen saldırı ile ilgili, “Minab okulu trajedisi, insanî bir felaket olmasının yanı sıra hukukun üstünlüğünün kesin bir çöküşü olarak da görülmeli” dedi.