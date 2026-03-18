"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
BM: Saldırılar hukuka aykırı

BM Hakları Konseyi’nin 61. Oturumu kapsamında İran’daki durum ele alındı.

BM’nin İran’daki insan hakları durumuyla ilgili raportörü Mai Sato, “(ABD ve İsrail’in İran’a yönelik) Saldırıların varsayılan veya belirtilen amacı ne olursa olsun, hukuka aykırı olmaya devam ediyor” derken, BM İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu Başkanı Sara Hossain, “ABD’li üst düzey yetkililerin, uzun süredir ‘çatışma kurallarının’ bu çatışmada geçerli olmadığını öne süren açıklamalarından özellikle endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini ise İran’daki ilkokula düzenlenen saldırı ile ilgili, “Minab okulu trajedisi, insanî bir felaket olmasının yanı sıra hukukun üstünlüğünün kesin bir çöküşü olarak da görülmeli” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.