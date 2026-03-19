"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

19 Mart 2026, Perşembe 02:07
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid çeyrek finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanş maçları 4 karşılaşma ile sona erdi.

 

Galatasaray, sahasında 1-0 yendiği İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmandaki rövanş maçında 4-0 yenilerek turnuvaya veda ederken Liverpool, çeyrek finale adını yazdırdı.

Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 6-1 yendiği İtalyan takımı Atalanta'yı evinde de 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

PSG (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Barcelıona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

AA

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dikkat çeken bir hidayet yolculuğu daha: 'Kur’an bana bir şey yapamaz çünkü ben Müslüman değilim'

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

    Galatasaray, Liverpool’a 20 sene sonra yenilerek Avrupa'ya veda etti

    Irak: İran'dan elektrik üretimi için gelen gaz akışı tamamen durdu

    Meksikalı Müslüman Roberto İslam'la tanışma yolculuğunu anlattı: 'İslam, kalbe huzur getiriyor'

    İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı

    Galatasaray 1-0'ın rövanşında deplasmanda Liverpool karşısında

    Erbil'de İHA saldırısı sonucu büyük bir yangın çıktı

    Hürmüz Boğazı Amerika’yı bitirecek

    Hürmüz dostlara açık düşmanlara kapalı

    Trump yalnız kaldı - AB: Bu bizim savaşımız değil

    İsrail, Lübnan'da da kan akıtmaya devam ediyor!

    Trump: NATO'dan ayrılma kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu

    Macron: Biz çatışmanın tarafı değiliz; yine tekrar ediyorum, bu savaşa katılmıyoruz

    İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü açıklandı

    BM: Saldırılar hukuka aykırı

    Petrol krizi kapıda

    Bediüzzaman ve Enver Paşa

    Almanya: İran-ABD-İsrail savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dikkat çeken bir hidayet yolculuğu daha: 'Kur’an bana bir şey yapamaz çünkü ben Müslüman değilim'
    Genel

    Galatasaray, Liverpool’a 20 sene sonra yenilerek Avrupa'ya veda etti
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.