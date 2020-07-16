ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 117 artarak 3 milyon 619 bin 663'e ulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 1011 artarak 140 bin 200'e çıktı. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 972 bin 72 vakayla Brezilya, 976 bin 826 vakayla Hindistan ve 752 bin 797 vakayla Rusya izliyor. AA

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