ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 140 bini aştı

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 117 artarak 3 milyon 619 bin 663'e ulaştı.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 1011 artarak 140 bin 200'e çıktı.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 972 bin 72 vakayla Brezilya, 976 bin 826 vakayla Hindistan ve 752 bin 797 vakayla Rusya izliyor.
AA