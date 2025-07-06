"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz

06 Temmuz 2025, Pazar 17:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında iktidarın milletin elinde kalan tek şey olan sandığının ortadan kaldırılmak istenildiğini öne sürerek şöyle dedi:

“Sandığın olmadığı, otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar. Biz bu kötülüğe karşı 108 gündür meydanlarda direniyoruz. 108 gündür hiçbir delil olmadan, 15,5 milyon insanın oy verdiği cumhurbaşkanı adayımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İstanbul’daki ve Adana’daki belediye başkanlarımızı, çok sayıda belediye meclis üyemizi ve bürokratlarımızı hapiste tutuyorlar.” Kimseyi “darbe” ile tehdit etmediklerine işaret eden Özel, “Kimseyi kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, birtakım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Ondan hiç kimse fazladan kabadayılığa girişmesin. Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz” diye konuştu.

***

Muhittin Böcek tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K’nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek’in oğlu M.G. Böcek’in ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Riyakâr bir siyaset ülkeye egemen oldu

    Krizin kaynağı otoriterleşme

    Neden hep muhalifler tutuklanıyor?

    Bu hukuk darbesidir

    BRICS bildirisi: Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlansın, İsrail tüm Filistin topraklarından tamamen çekilsin

    Manavgat'taki kaçak aslan etkisiz hale getirildi - "Önce köpek sandım" - "Aslanla bir süre boğuştuk"

    Yüksek sıcaklıklar bu hafta da devam edecek

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalan 19 askerin 5'i şehit oldu

    İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yıkım ve tahribatını hızlandırdı

    Bolu Göynük'de orman yangını

    Mersin'de hafif araç tıra çarptı: 1'i çocuk 5 kişi öldü

    Demokrasiyi açıkça askıya aldınız

    Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz

    "İsrail ordusu başarısız oldu"

    İran'ın füzeleri, İsrail'deki 5 askeri tesisi doğrudan vurmuş

    Sapanca Gölü'nde mahsur kaldılar

    Türkiye şap hastalığına karşı alarmda!

    Texas'taki büyük sel afetinde ölü sayısı 51'e yükseldi

    Krizin sebebi hukuk tanımazlık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Riyakâr bir siyaset ülkeye egemen oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.