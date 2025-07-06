CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında iktidarın milletin elinde kalan tek şey olan sandığının ortadan kaldırılmak istenildiğini öne sürerek şöyle dedi:

“Sandığın olmadığı, otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar. Biz bu kötülüğe karşı 108 gündür meydanlarda direniyoruz. 108 gündür hiçbir delil olmadan, 15,5 milyon insanın oy verdiği cumhurbaşkanı adayımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İstanbul’daki ve Adana’daki belediye başkanlarımızı, çok sayıda belediye meclis üyemizi ve bürokratlarımızı hapiste tutuyorlar.” Kimseyi “darbe” ile tehdit etmediklerine işaret eden Özel, “Kimseyi kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, birtakım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Ondan hiç kimse fazladan kabadayılığa girişmesin. Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz” diye konuştu. *** Muhittin Böcek tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K’nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek’in oğlu M.G. Böcek’in ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. AA

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.